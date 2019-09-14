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Perdeu o controle

Carro cai na pista lateral da BR 101 e atinge ônibus na Serra

Quatro pessoas que estavam no carro foram atendidas por ambulância da Eco 101 e foram então encaminhadas para o Hospital Jayme Santos Neves
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

14 set 2019 às 14:29

Publicado em 14 de Setembro de 2019 às 14:29

Vítima foram socorridas por uma ambulância da Eco101 Crédito: João Miguel
Um veículo que seguia pela pista central da BR 101, na altura do km 265, na Serra, por volta das 16h43 deste sábado (14), perdeu o controle e caiu na pista lateral, vindo a atingir um ônibus. De acordo com a Eco101, concessionária responsável pela rodovia, quatro pessoas que estavam no carro foram atendidas pela ambulância da empresa e foram então encaminhadas para o Hospital Jayme Santos Neves.
Além da Eco101, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local. A pista lateral ainda se encontra interditada e o fluxo de veículos segue pela pista central. 
> Carro invade casa e mulher fica ferida na Serra

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