Carro cai na pista lateral da BR 101 e atinge ônibus na Serra

Um veículo que seguia pela pista central da BR 101, na altura do km 265, na Serra, por volta das 16h43 deste sábado (14), perdeu o controle e caiu na pista lateral, vindo a atingir um ônibus. De acordo com a Eco101, concessionária responsável pela rodovia, quatro pessoas que estavam no carro foram atendidas pela ambulância da empresa e foram então encaminhadas para o Hospital Jayme Santos Neves.
Além da Eco101, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local. A pista lateral ainda se encontra interditada e o fluxo de veículos segue pela pista central.