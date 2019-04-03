Carreta para em "L" e interdita trânsito na Rodovia Serafim Derenzi

Carreta trava em "L" e impede trânsito na Serrafim Derenzi Crédito: Internauta/Gazeta Online

Outra incidente envolvendo uma carreta causou transtornos no trânsito de Vitória nesta quarta-feira (3). Dessa vez a situação aconteceu próximo a uma loja de materiais de construção, na Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória, por volta das 10h30. Ninguém ficou ferido e o trânsito está interditado nos dois sentidos.

Segundo a Guarda Municipal de Vitória, o motorista teria tentado curvar, mas não foi possível completar a manobra e o veículo ficou parado em “L”, impedindo o tráfego nos dois sentidos da via. A operação para desobstruir a via está em andamento, mas não há previsão de liberação do trânsito.

CENTRO DE VITÓRIA

No Centro, uma carreta transportando um contêiner tombou na Avenida Princesa Isabel, no Centro de Vitória, na subida da via em frente à Faculdade de Música. O veículo ocupou totalmente o sentido Jucutuquara desde o início da manhã desta quarta-feira (03). A Guarda Municipal de Vitória está no local desviando o trânsito. Por causa do acidente, o trânsito está complicado para quem segue de Vila Velha e Cariacica para a Capital via Segunda e Cinco Pontes.

Segundo informações de testemunhas no local, o motorista estava subindo a via, mas não teria conseguido seguir com o veículo, que começou a voltar. A carreta bateu no poste e acabou tombando. O acidente aconteceu por volta das 5h30 da manhã.

Ainda segundo uma testemunha, o motorista pulou da carreta quando ela começou a descer. O condutor, que trabalhava na empresa de transportes há uma semana, teve escoriações leves e foi levado consciente para o Hospital São Lucas.

CARGA

A carreta está carregada de peças de bicicleta com um total de 31 toneladas. Ela saiu do porto de Capuaba, em Vila Velha, e estava indo entregar o material em Chácara Parreiral, na Serra. Como a carga está lacrada e saiu do porto, a Receita Federal teria que ir ao local do acidente para conferir a carga, mas a Guarda de Vitória informou que o procedimento não seria necessário.

GUINDASTE CHEGA PARA REMOÇÃO

Por volta das 11h13, um guindaste contratado pela seguradora da transportadora chegou ao local para fazer a remoção da carreta e do contêiner.

OPÇÃO PARA A AVENIDA VITÓRIA

A opção para os motoristas que querem seguir sentido Avenida Vitória é acessar a Beira-Mar antes da Princesa Isabel e pegar o retorno logo após o Colégio Salesiano. O acidente deve provocar lentidão no trânsito nesta manhã. A Guarda de Vitória está na altura da Praça Oito e orienta os motoristas.

No sentido contrário, da Avenida Vitória para o Centro, a melhor opção para o motorista é a Avenida Jerônimo Monteiro, já que apenas uma pista da Avenida Princesa Isabel está liberada neste sentido.

Para quem precisa sair de Cariacica, a Rodovia do Contorno tem trânsito livre. A Cinco Pontes e a Segunda Ponte ainda apresentam tráfego muito lento e não há previsão de melhora até a retirada da carreta.

OUTRO ACIDENTE

Uma pessoa ficou ferida após colisão entre uma moto e um carro na Avenida Jerônimo Monteiro, sentido Cariacica. A Guarda Municipal está no local e informa que o Samu está atendendo o motociclista acabou sendo ferido no acidente. Duas pistas estão liberadas, enquanto outras três estão fechadas para atendimento da ocorrência.

INTERDIÇÃO DA BR 101

A BR 101 será novamente interditada nesta quarta-feira (3) no quilômetro 306,8 - entre o Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o posto de combustíveis 13 de Maio II -, em Viana, para detonação de rochas. O serviço terá início às 11h e a previsão é de que o trecho seja liberado em até uma hora e meia. A medida faz parte do conjunto de obras de duplicação da via entre os municípios de Viana e Guarapari.

A Eco101, concessionária que administra a rodovia, informou que o bloqueio é necessária para garantir a segurança dos motoristas que trafegam pelo local e orienta que a sinalização deve ser respeitada. Em casos de chuva, a detonação será cancelada e reprogramada.