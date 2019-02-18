Carnaval: tudo o que você precisa saber para curtir no Sambão do Povo

Carnaval de Vitória - Vista de cima do desfile da escola de samba Novo Império, no Sambão do Povo Crédito: Secundo Rezende

O Carnaval de Vitória começou nesta quinta-feira (21) e, durante os três dias de folia, 19 escolas vão se apresentar para tentar o título de Campeã 2019. Se você pretende comparecer ao Sambão do Povo, na Capital, seja em um ou todos os dias, fique atento ao que você pode ou não levar, instruções sobre classificação indicativa do evento, horários e também quais as linhas de ônibus serão reforçadas para que o acesso seja mais fácil, além das mudanças no trânsito de Vitória.

ABERTURA DOS PORTÕES E DESFILES

Quinta-feira (21)

Abertura dos portões: 19h.

Início dos desfiles: 21h.

Sexta-feira (22)

Abertura dos portões: 20h.

Início dos desfiles: 22h.

Sábado (23)

Abertura dos portões: 20h.

Início dos desfiles: 22h.

INGRESSOS

80% dos ingressos de sábado já foram vendidos. Ainda há ingressos para todos os dias, mas eles são limitados e como o controle da quantidade oferecida é via site e lotéricas, eles podem esgotar a qualquer momento.

TRANSPORTES

Táxis

Para os foliões que preferem se locomover de táxi, haverá pontos na entrada do Sambão do Povo, próximo ao Teatro Carmélia Maria de Souza e à colônia de pescadores.

Setpes

O Setpes informa que no Carnaval de Vitória, o sistema municipal irá disponibilizar nove ônibus extras para apoio nos dias de desfile, a partir da 00h deste sábado (23) e domingo (24). Os coletivos poderão ser identificados com a mensagem "Reforço de Carnaval".

Os coletivos serão das linhas 130, 160 e 210 e os roteiros serão definidos de acordo com a demanda de passageiros. Além disso, Um ponto de ônibus provisório funcionará na calçada central de acesso à rodoviária, na descida do Clube Náutico Brasil.

CETURB

Os foliões que forem assistir ao desfile das escolas de samba do Carnaval de Vitória, que começa nesta quinta-feira (21) e vai até sábado (23), vão contar com uma programação especial do Sistema Transcol para ninguém perder o espetáculo. Durante o evento, oito linhas terão viagens extras, a partir das 4h30 para garantir o retorno dos foliões, totalizando 25 viagens a mais nessa faixa de horário.

Nesta quinta-feira (21), além do serviço noturno, que estará operando normalmente, os terminais de integração terão carros de reserva para atender a um eventual aumento de demanda. No sábado (23), a partir das 4h30 até às 5h30, haverá 13 viagens a mais nas linhas 505, 506, 515 e 527 para o retorno de quem for assistir ao desfile do grupo A, que inicia às 22 horas desta sexta-feira (22).

Já na madrugada de domingo (24), as linhas 502, 503, 506, 535, 527 e 597 terão 12 viagens a mais entre 4h30 e 5h20. Para a chegada dos foliões, o Sistema Transcol conta com 29 linhas que circulam nas proximidades da passarela do samba.

Os desfiles começam às 21 horas, quando a frota do Sistema Transcol estará toda nas ruas. A partir da meia-noite, até às 4h40, os foliões poderão utilizar o serviço noturno, caso queiram retornar do Sambão antes do término dos desfiles. A partir das 4h40, toda a frota começa a circular novamente.

Linhas do Transcol que terão aumento de viagens nos dias 23/02 e 24/02:

502 – T. Laranjeiras / T. Itacibá, via T. São Torquarto / T. Jardim América

503 - T. Laranjeiras / T. Vila Velha, via Reta da Penha / Lindenberg

505 - T. Laranjeiras / T. Itacibá, via Camburi / Beira Mar

506 - T. Laranjeiras / T. Itacibá, via Maruipe / T. Jardim América

515 - T. Laranjeiras / T. Campo Grande, via Beira Mar

527 - T. Carapina / T. Jardim América, via Reta da Penha

535 - T. Carapina / T. Campo Grande, via T. Jardim América / Serafim Derenzi

597 - André Carloni / T. São Torquato, via Reta da Penha

Linhas do serviço noturno:

563 – T. Carapina / T. Vila Velha, via B. República / Jardim da Penha / 3ª Ponte

567 – T. Carapina / T. Vila Velha, via T. São Torquato / Reta da Penha

568 – T. Carapina / T. Vila Velha, via T. São Torquato / Camburi

634 – T. Vila Velha / Terra Vermelha, via C. Itaparica

664 – T. São Torquato / Praia da Costa, via T. Vila Velha / Boa Vista

665 – T. Vila Velha / T. São Torquato, via Santos Dumont / Santa Mônica / Itaparica

667 – T. Vila Velha / T. São Torquato, via Cobilândia / Vale Encantado / Araçás / Ibes

668 – T. Vila Velha / Ponta da Fruta, via Rodovia do Sol

735 – T. São Torquato / Cariacica, via Prolar, AF Borges / Itaquari

774 – T. São Torquato / Nova Rosa da Penha, via Bubu

775 – T. São Torquato /Jardim Botânico, via Castelo Branco

776 – T. São Torquato / Flexal II, via Porto Velho

777 – T. São Torquato / Novo Brasil, via Marcílio de Noronha

835 – T. Carapina / Serra, via BR 101

836 – T. Carapina / Serra Dourada I, via Serra Dourada III / Eldorado

837 - T. Carapina / Nova Almeida, via Jacaraípe

838 – T. Carapina / Balneário Carapebus, via Cidade Continental

841 - T. Carapina / Jardim Carapina, via BR 101

899 – T. Carapina / Castelândia, viu Feu Rosa / Vila Nova de Colares

927 – T. São Torquato / Viana, via Betânia





VIAS INTERDITADAS

Para garantir a segurança dos foliões e das pessoas que trabalham nos preparativos finais do Carnaval de Vitória 2019, a avenida Dário Lourenço de Souza, entre a rua Elvira Zílio e a rua Servidão Belamiro Guedes de Moraes, em Mário Cypreste, permanecerá totalmente interditada até domingo (24) para o término da montagem e desmontagem da estrutura dos desfiles das escolas de samba.

O mesmo ocorrerá no trecho entre as ruas Engenheiro Manoel dos Passos Barros e Dom Benedito, totalmente interditado até segunda-feira (25).

Os ônibus municipais serão desviados pela avenida Duarte Lemos e os intermunicipais, pela rua Engenheiro Manoel dos Passos Barros. Os demais veículos serão desviados pelas ruas adjacentes.

O QUE LEVAR, OU NÃO, AO SAMBÃO

Mesas e arquibancadas

- Será permitido o acesso portando somente duas garrafas de 500 ml plásticas e lanches em recipiente descartável.

- A venda ou comércio de bebidas e alimentos só é permitida a ambulantes devidamente credenciados.

CRIANÇAS

A classificação indicativa para assistir ao evento é livre, exceto quem for desfilar, neste caso a classificação indicativa é 7 anos.

MENORES DE IDADE

- A organização do Carnaval de Vitória esclarece que só será permitida a entrada de menores de 16 anos desde que acompanhados, exclusivamente de pai, mãe, tutor, guardião ou responsável legal que seja maior de 21 anos, autorizada pelos pais, por declaração com firma reconhecida em cartório e portando documento de identificação, de acordo com toda a documentação exigida na Portaria 03/2017, publicada pela 1ª vara da Infância e Juventude.

- Será permitida a entrada de menores, com igual idade ou superior a 16 anos de idade desacompanhados de pai, mãe, tutor ou responsável, de acordo com toda a documentação exigida também na Portaria 03/2017.

CAMAROTE

A classificação para o Camarotes Open Bar e a partir de 18 anos.

TEM DIREITO À MEIA ENTRADA:

- Estudantes regularmente matriculados em estabelecimentos de ensino fundamental, ensino médio, ensino médio técnico profissionalizante, ensino médio técnico profissionalizante – subsequente e ensino superior (Lei Federal n. 12.933/2013).

– Doador de sangue habitual, com carteirinha expedida pela Secretaria de Estado da Saúde (Lei Estadual n. 7.737/2004 – ADI 3512).

– Professores da rede pública e privada de ensino (Lei Municipal n. 8.282/2012).

– Jornalistas e radialistas (Lei Municipal n. 6.217/2004).

– Idosos com idade igual ou superior a 60 anos (Estatuto do Idoso).

ORDEM DOS DESFILES

Quinta-feira (21)

- Mocidade Serrana.

- Mocidade da Praia.

- União Jovem de Itacibá.

- Independente de Eucalipto.

Sexta- feira (22)

- Andaraí.

- Barreiros.

- Rosas de Ouro.

- Independente de São Torquato.

- Chega Mais.

- Tradição Serrana.

- Chegou o que Faltava.

- Império de Fátima.

Sábado (23)

- Imperatriz do Forte.

- Piedade.

- Mocidade Unida da Glória (MUG).

- Pega no Samba.

- Boa Vista.

- Novo Império.

- Jucutuquara.