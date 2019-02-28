  • Carnaval em Vitória: fique por dentro da programação e caia na folia
É tempo de festa!

Carnaval em Vitória: fique por dentro da programação e caia na folia

O Centro de Vitória será o palco principal e espera os foliões com toda a beleza e energia que têm conquistado o público nos últimos anos
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

27 fev 2019 às 21:07

Publicado em 27 de Fevereiro de 2019 às 21:07

Edições anteriores do Bloco Regional da Nair, no centro de Vitória Crédito: Reprodução/Instagram
"Ô abre alas, que eu quero passar!". O carnaval chegou e promete não deixar ninguém parado. Depois dos desfiles das escolas de samba, na capital haverá opções para todos os gostos e idades, com blocos de rua, matinês e até show de atração de destaque nacional, do capixaba Silva no bloco que leva o nome do músico. O Centro de Vitória será o palco principal e espera os foliões com toda a beleza e energia que têm conquistado o público nos últimos anos.
As apresentações musicais acontecerão entre o sábado (02) e a terça-feira (05), na Praça Costa Pereira, no centro da cidade, com 12 shows de diferentes estilos musicais. No caso das crianças, as matinês e blocos tomarão lugar no Parque Moscoso, em São Pedro, Goiabeiras e Jardim Camburi, com atrações de música, dança e brincadeiras. 
BLOCOS DE RUA
Nos quatro dias de folia irão às ruas 12 blocos, cinco a mais do que no ano anterior. O primeiro, no sábado (02), será o Afro Kizomba, a partir das 13h, com concentração em frente ao Mucane. Em seguida, o Bloco Bleque tomará a Avenida Jerônimo Monteiro a partir das 15h.
O mais aguardado e que costuma reunir o maior público para a Avenida Beira-Mar é o Regional da Nair, que acontecerá no domingo (03), das 9h às 15h. No mesmo dia, os foliões poderão aproveitar a estreia do Puta Bloco, entre 14h e 19h.
Na segunda-feira (04), com temática ligada ao empoderamento da mulher negra, desfila na Beira-Mar o Bekoo das Pretas, a partir das 8h. O já consagrado Batuqdellas vem em seguida, às 14h, com concentração na rua Maria Saraiva. Para fechar o dia, o Bloco do Chifrudo sai da rua do Rosário às 17h.
No último dia de festa, a terça-feira (05) traz o bloco Amigos da Onça, com tema felino e cheio de graça. A concentração começa às 14h, na rua Barão de Monjardim.
Fora da rota do Centro, o Bloco Carnavalesco da Comunidade de Goiabeiras promete animar a região no sábado, das 11 às 18h. Em Jardim Camburi, no domingo (03), das 16h às 20h, a festa é dos baixinhos no Tô Baby. No bairro Jabour, por sua vez, a alegria acontecerá na terça-feira, das 13h às 19h, com o Piranha vs Machões.
APRESENTAÇÕES NA COSTA PEREIRA
Além dos blocos, a praça Costa Pereira será palco de apresentações de samba, pop, axé e marchinhas, bem como de quatro DJ's. O agito começará às 15h e chegará ao fim às 22h. Dentre as atrações mais esperadas está o Bloco do Silva, repleto de canções autorais e de sucessos que não podem faltar no carnaval.
Outros shows serão do projeto Pindorama, com o DJ Gustavo Txai à frente; da Orquestra Urbana de Vitória e do Xá da Índia, todos estes no primeiro dia de festa. Já no domingo, haverá DJ Zappie e samba com Juana Zanchetta, além de Emerson Xumbrega e a Orquestra Ammor leva.
No terceiro dia de eventos, haverá apresentação da DJ Fabi Rocio, samba de raiz com o Grupo Ilha, Malacaxeta e Diego Lyra, que toca samba rock. Para encerrar, na terça-feira o comando do agito passa para o DJ Fepas, além da banda 522, Andréa Nery e o bloco Afrojazz, do Rio de Janeiro.
MATINÊS
Para as crianças, as apresentações ocorrerão entre 9h e 13h e contemplarão o espetáculo "Respeitável Público (da Ratimbum) e a "Claws Banda". No sábado, a folia dos baixinhos será na praça Dom João Batista, em São Pedro. No segundo dia de festejos a matinê será no Parque Moscoso e, por último, na terça-feira, a festa acontecerá em Goiabeiras, na praça Três de Maio.
