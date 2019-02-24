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Gazeta na folia

Carnaval de Vitória: adereços fazem sucesso no Sambão do Povo

Purpurinas, penas e flores são os queridinhos dos foliões para curtir o carnaval de Vitória em grande estilo

Publicado em 

24 fev 2019 às 03:50

Publicado em 24 de Fevereiro de 2019 às 03:50

Febre no Carnaval de 2019, os arquinhos e enfeites tomaram conta do Sambão do Povo, no segundo dia de folia, neste sábado (23). Foliões que curtiam os desfiles nas arquibancadas apostaram nas purpurinas, nas penas e flores.
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