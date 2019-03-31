Carlos Tourinho: amigos e alunos lamentam a morte do jornalista

O jornalista Carlos Alberto Moreira Tourinho Crédito: Instagram/@uvv

A frase que mais prevalecia entre os depoimentos era a de uma morte considerada precoce. Numa fala emocionada, o diretor de Jornalismo da Rede Gazeta, Abdo Chequer, destacou que esteve presente em 45 anos de amizade. "Estou muito triste. Conheço o Tourinho há muitos anos, uns 45 para ser mais exato. O Tourinho largou uma carreira no Banco do Brasil por amor ao jornalismo. Deixou uma carreira segura para pegar todo o desafio do jornalismo e sempre honrou o que fez. Foi um jornalista maravilhoso, que seguia como um professor formando novas gerações de jornalistas. Ele era uma pessoa honesta e competente, além de um grande amigo".

O estudante Vinicius Santucci Rodrigues da Silva, de 20 anos, comenta a falta que o professor Tourinho fará nos corredores da Universidade de Vila Velha (UVV), onde dava aulas. "Carlos Tourinho, além de um excelente profissional, era um amigo no curso. Ele era querido por todos e gostava de todos. O jornalismo e nós, alunos dele e futuros jornalistas, iremos sentir falta desse cara", disse o rapaz, que se preparava para sair da casa para gravar um trabalho para a matéria de Tourinho quando recebeu a notícia.

"Você era um professor incansável, muito dispostos e buscava sempre fazer com que os alunos tirassem seu melhor deles mesmos! Vá com Deus e tenha e fique em paz! Vai fazer muita falta para os alunos e para o jornal jornalismo capixaba", disse o estudante Thiago Barreto, nas redes sociais.

A UVV também lamentou a morte do profissional: "É com muita tristeza que comunicamos a morte desse grande homem. Carlos Tourinho, nosso professor e grande nome do jornalismo capixaba. Deixou sua marca em nossa história e na de milhares de pessoas que tiveram a honra de conhecê-lo! Todo nosso carinho para a família, que o amor conforte a todos".

Quem também se manifestou foi o diretor-geral da Rede Gazeta, Carlos Fernando Lindenberg Neto, o Café: "Carlos Tourinho nos deixa, mas seu rico legado, tanto para a TV Gazeta quanto para o jornalismo televisivo, fica registrado em suas obras e estudos acadêmicos. Como colega, era pessoa afável, correta e competente. Uma perda lamentável que entristece a todos nós que convivemos com ele em sua longa trajetória na Rede Gazeta".

O repórter da TV Gazeta, Roger Santana, enaltece o legado deixado pelo colega de profissão. "Carlos Tourinho não se limitou a praticar o jornalismo, mas compartilhava seu conhecimento nas redações, nos livros e nas salas de aula. Gerações de jornalistas que atuam hoje aprenderam com Carlos Tourinho. Inquieto, era adepto ao debate, às novas linguagens, à inovação, e sempre atento às mudanças da sociedade. Tourinho não se acomodava. Estava na TV, no jornal, nas livrarias, nas universidades. Estudava, procurava o conhecimento - e quando foi preciso atravessou o Atlântico para isso - e dividia experiências. Carlos Tourinho era chefe de reportagem quando cheguei à redação da TV Gazeta, em 2007. Pude trabalhar com o profissional que durante anos conhecia apenas pela TV, em reportagens, telejornais e no Painel de Domingo. Sempre exigente, hoje compreendo que ele cobrava nada mais que a mesma paixão, criatividade, inovação, ética dos profissionais com quem trabalhava. Lembro-me de suas palavras numa palestra, ao afirmar que, ao ouvir e contar histórias, 'o jornalista de fato vive a vida'. Tourinho viveu o jornalismo", relata.

O editor-chefe da Redação Multimídia, André Hees, relembrou como Tourinho foi importante durante sua iniciação na carreira jornalística. "Minha primeira experiência na Gazeta foi como repórter substituto da TV, início dos anos 90. Tourinho era chefe de reportagem. Ele me dava as primeiras orientações no jornalismo profissional. Para cada frase, uma imagem correspondente. Fale como se estivesse falando para a dona Maria, para uma tia, para um vizinho: explique as informações com clareza. Eram os primeiros ensinamentos. Fomos colegas ao longo desses quase 30 anos. Agora, ele era professor da UVV e, de vez em quando, nos enviava artigos, pedia palestras para os alunos, trocávamos ideias sobre o futuro do jornalismo. Na quinta passada, ele me perguntou sobre novas narrativas e novos formatos de reportagem, o que estávamos fazendo na redação da Gazeta. Queria compartilhar com os alunos. Fiquei de dar retorno nesta segunda. Agora, ele se foi. Muito triste. Foi um jornalista ético, responsável, comprometido com verdade, com a função social da profissão. Ocupou cargos importantes na TV Gazeta, era um grande companheiro. Fará muita falta para os amigos e para o jornalismo do Espírito Santo."

O cinegrafista Paulo Cordeiro, que trabalhou com Tourinho desde o início da carreira dele, destaca a seriedade profissional do colega.

"Tourinho sempre foi um jornalista sério e muito comprometido. Chefe rigoroso, cobrava muito da gente, mas sempre pelo melhor. Fizemos juntos a primeira dele para o Fantástico. Era uma Romaria dos Homens. O padre resolveu fechar o portão do Convento e só permitir a entrada das pessoas após a chegada da santa. Tourinho e eu subimos numa lage próxima do portão e estávamos fazendo o nosso trabalho, quando um policial atirou para cima para dispersar uma multidão que se aglomerava no portão, com medo de dar mais confusão. Com o tiro, as pessoas entraram em desespero. Resultado: esse material foi para o Fantástico", lembra Paulo Cordeiro.

A atleta de bodyboard Maylla Venturim também lamentou a morte do antigo chefe. "Que tristeza! Tive a oportunidade de tê-lo como chefe de redação na Rede Sim quando apresentava o programa de Esportes com @flasimoes10 @pauloduarte e @marcelobandab Meus sinceros sentimos à família".

Nas redes sociais, o governador Renato Casagrande se manifestou e lamentou a morte do jornalista. "É com pesar que recebo a notícia da morte do jornalista Carlos Tourinho, ocorrida na tarde deste domingo (31), em Vila Velha. Ele nos deixa um legado de inovação no jornalismo, sobretudo na mídia televisiva. Tourinho ficará marcado como um dos grandes nomes da nossa imprensa. É uma perda imensa para seus familiares, amigos, colegas de jornalismo, alunos e também para nós, seus telespectadores, que acompanhamos sua trajetória. Neste momento de profunda consternação, envio minhas condolências, meu carinho e todo meu apoio."

O Sindicato dos jornalistas também emitiu uma nota de pesar e lembrou do pioneirismo do profissional. Leia na íntegra:

É com profundo pesar que comunicamos a morte do jornalista e doutor em ciências da comunicação Carlos Alberto Moreira Tourinho aos 57 anos ocorrida no início da tarde deste domingo, 31 de abril, nas areias da Praia da Costa após ter se sentido mal e socorrido por guardas vidas.

Durante 28 anos Tourinho atuou na Rede Gazeta exercendo diversos cargos, de repórter à chefe de reportagem. Também atuou como editor e apresentador na Record News ES.

O profissional foi um dos pioneiros à pesquisar e atuar com novas ferramentas e mídias, na área de inovação na comunicação. Tourinho também é autor de vários livros.

Atualmente era professor da Universidade Vila Velha (UVV), no qual manteve contatos com esse Sindicato para parcerias no intuito sempre de agregar mais conteúdo aos seus alunos.

Nossa solidariedade aos amigos e familiares neste triste momento. Que seu legado ao jornalismo capixaba seja sempre lembrado e sua atuação profissional exemplo às novas gerações.

CARREIRA

Carlos Alberto Moreira Tourinho trabalhou durante 28 anos na Rede Gazeta. Ele, que começou como repórter, chegou a ser apresentador e chefe de reportagem na TV Gazeta. O jornalista também foi comentarista da Rádio CBN Vitória sobre inovação.