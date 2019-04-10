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BR 101

Carga de cerveja é saqueada após acidente em Guarapari

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu às 5h30

Publicado em 10 de Abril de 2019 às 11:01

Publicado em 

10 abr 2019 às 11:01
Uma carga de cerveja que era transportada por uma carreta foi saqueada no início da manhã desta quarta-feira (10) após o motorista perder o controle do veículo, sair da pista e tombar no km 333 da BR 101, em Guarapari. Não houve vítima. 
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu às 5h30. A carreta está sendo retirada do local e a remoção não atrapalha o trânsito. A PRF afirma que não houve prisões pelo saqueamento dos produtos.
De acordo com a Eco 101, para atendimento da ocorrência foram acionados recursos da concessionária com equipes guincho pesado e guincho leve, viatura de inspeção, ambulância e caminhão boiadeiro, além da equipe de conservação para a limpeza da pista.
Durante o atendimento, ainda segundo a Eco 101, o sentido norte precisou ser interditado, às 8h40, para o destombamento do veículo. O tráfego foi liberado por volta das 9h e não houve registro de lentidão. Neste momento, o tráfego segue normalmente pelo trecho. Segundo o CCO, ninguém ficou ferido. Equipes estão finalizando a remoção da carreta.
Carga de cerveja é saqueada após acidente em Guarapari

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