Carga de cerveja é saqueada após acidente em Guarapari

Uma carga de cerveja que era transportada por uma carreta foi saqueada no início da manhã desta quarta-feira (10) após o motorista perder o controle do veículo, sair da pista e tombar no km 333 da BR 101, em Guarapari . Não houve vítima.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu às 5h30. A carreta está sendo retirada do local e a remoção não atrapalha o trânsito. A PRF afirma que não houve prisões pelo saqueamento dos produtos.

De acordo com a Eco 101, para atendimento da ocorrência foram acionados recursos da concessionária com equipes guincho pesado e guincho leve, viatura de inspeção, ambulância e caminhão boiadeiro, além da equipe de conservação para a limpeza da pista.

Durante o atendimento, ainda segundo a Eco 101, o sentido norte precisou ser interditado, às 8h40, para o destombamento do veículo. O tráfego foi liberado por volta das 9h e não houve registro de lentidão. Neste momento, o tráfego segue normalmente pelo trecho. Segundo o CCO, ninguém ficou ferido. Equipes estão finalizando a remoção da carreta.