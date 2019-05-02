Campanha chama a atenção para a importância de doar sangue

Doação de sangue deve ser feita regularmente Crédito: Divulgação

Hoje é o dia da campanha de doação de sangue para marcar o início da nova temporada da série “Sob Pressão” da Rede Globo. A iniciativa acontece em todo o Brasil e no Espírito Santo é promovida pela Rede Gazeta em parceria com o Hemocentro do Espírito Santo (Hemoes) . O objetivo é estimular que as pessoas realizem esse ato solidário que salva vidas.

“Geralmente as pessoas doam sangue quando têm um familiar no hospital precisando ou depois de algum acidente. A população esquece que a doação precisa ser regular”, pontua a coordenadora da coleta externa do Hemoes, Isabela Saiter Santos.

Ainda segundo ela, a série “Sob Pressão” retrata bem a atual situação da saúde brasileira. “Nada mais adequado como promover uma campanha de doação de sangue. Nesse tipo de iniciativa o acesso fica mais fácil para o público e aproxima as pessoas”, explicou.

No Estado, as doações de sangue podem ser feitas em Vitória, na Serra, em Colatina, em Linhares, em Cachoeiro de Itapemirim e em São Mateus. Para participar da campanha, é preciso estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg e consumir alimentos leves no dia. Não é preciso estar de jejum, mas se a pessoa decidir doar após o almoço é necessário um intervalo de três horas para realizar a doação.

Locais de doação:



Hemoes - Vitória | Av. Marechal Campos, 1468, Maruípe.



Hemoes - Linhares | Ao lado do Hospital Rio Doce.

Hemoes - Colatina | Rua Cassiano Castelo, s/n, Centro.



Sta Casa de Misericórdia | Dr. Raulino de Oiveira, Cachoeiro de Itapemirim.



Hosp. Evangélico | R. Manoel de Braga Machado, 2 - Cachoeiro de Itapemirim.



Hemoes - São Mateus | Av. Othovarino Duarte Santos, s/n, São Mateus.



Hemoes - Serra | Anexo ao Hosp. Estadual Dório Silva



Doe sangue e ajude a salvar vidas!

UNIDADE MÓVEL

Para possibilitar que os funcionários participem da ação, a Rede Gazeta vai contar com uma unidade móvel do Hemoes na sede da empresa. Além das doações de sangue, também vai ser possível realizar o cadastro no banco nacional de medula.