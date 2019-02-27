Caminhão de cerveja tomba e carga é saqueada em Cariacica

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De acordo com a reportagem da TV Gazeta que estava no local, muitos engradados quebraram, e os que sobraram foram saqueados pela população.
A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência.
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