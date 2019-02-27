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Itaquari

Caminhão de cerveja tomba e carga é saqueada em Cariacica

A Polícia Militar foi acionada; o acidente aconteceu na Rua Afonso Schwab, no bairro Itaquari
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

26 fev 2019 às 22:33

Publicado em 26 de Fevereiro de 2019 às 22:33

Caminhão carregado de cerveja tombou na Rua Afonso Schwab, em Cariacica Crédito: Reprodução
Um caminhão carregado com 108 caixas de cerveja tombou na Rua Afonso Schwab, no bairro Itaquari, em Cariacica, no início da noite desta terça-feira (26).
VEJA VÍDEO
De acordo com a reportagem da TV Gazeta que estava no local, muitos engradados quebraram, e os que sobraram foram saqueados pela população.
A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência.

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