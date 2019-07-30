Motociclista

Bueiro provoca acidente no Centro de Vitória

De acordo com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), o homem ficou ferido e foi socorrido pelo Samu
Isabella Arruda

30 jul 2019 às 18:24

Publicado em 30 de Julho de 2019 às 18:24

Bueiro causa acidente no centro de Vitória Crédito: Internauta
Um motociclista se acidentou na tarde desta terça-feira (30), por volta das 15h, ao passar por um buraco de bueiro na Avenida Jerônimo Monteiro, no centro de Vitória, próximo ao Museu das Artes. De acordo com a Polícia Militar, a vítima ficou ferida e foi socorrida pelo Samu
Segundo informações da Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu), a Guarda de Trânsito foi acionada para atender a ocorrência e a Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) notificou a Cesan para realizar o fechamento do bueiro.
Em nota, a Cesan lamentou o ocorrido e informou que uma assistente social da empresa acompanhará o caso. De acordo com o órgão, o local esteve recebendo manutenção e o trabalho foi concluído nesta tarde.
