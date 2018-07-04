Brasil x Bélgica: prefeituras e órgãos em horário especial no ES

Brasil x Sérvia pelo último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo 2018. Neymar. Lucas Figueiredo/CBF Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Grande Vitória divulgaram nesta quarta-feira (4) o horário de funcionamento da sexta-feira (6), que será diferenciado por conta do jogo Brasil x Bélgica, que começa às 15h, válido pela Copa do Mundo. As prefeituras e órgãos dadivulgaram nesta quarta-feira (4) o horário de funcionamento da sexta-feira (6), que será diferenciado por conta do jogo Brasil x Bélgica, que começa às 15h, válido pela Copa do Mundo.

PREFEITURAS

CARIACICA

O expediente da administração pública terá início às 8h e vai até as 13h. Nos dias que não há jogos do Brasil, a Prefeitura trabalha com o sistema de compensação, com uma hora a mais de trabalho diário. Os serviços essenciais serão mantidos.

GUARAPARI

O funcionamento da Prefeitura de Guarapari será de 8h às 13h.

SERRA

O horário de atendimento da Prefeitura da Serra será das 7 às 12 horas.

Estão mantidos os serviços de urgência e emergência, os serviços considerados ininterruptos e, por possuírem calendário próprio, as escolas da rede municipal.

VIANA

O expediente será de 9h às 13h.

A Prefeitura acrescenta que os órgãos que desempenham suas funções em regime de escala ou que não admitem paralisação estão excluídos da medida. Já as escolas podem optar a melhor alternativa que os atender nos dias de jogos, desde que os 200 dias letivos e as 800 horas de trabalho sejam respeitadas. Lembrando que nos turnos em que não houver jogos, as aulas serão normais.

VILA VELHA

A Prefeitura de Vila Velha informou que será decidido nesta quinta-feira (5) o horário do expediente de sexta-feira (6).

VITÓRIA

Ainda não há definição sobre funcionamento da Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) na próxima sexta-feira (6).

BANCOS

Nos bancos, em todo estado, em dias de jogos da Seleção Brasileira às 15 horas, o atendimento ao público nas agências será das 9 horas as 13 horas.

ÓRGÃOS

JUSTIÇA FEDERAL

Expediente das 8h às 12h30; Atendimento ao público das 9h às 12h.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Em nota, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo informou que o expediente das unidades administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do ES será das 8h às 13h na próxima sexta-feira (6).

GOVERNO DO ESTADO

O expediente vai funcionar entre 8h e 12h.

MPF

O expediente em todas as unidades do MPF no Estado (Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares e São Mateus) será das 8h às 13h. Já o atendimento ao público será das 9h às 12h.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

O expediente na Assembleia Legislativa nesta sexta-feira (6) será das 7 às 13 horas.

INSS

O atendimento ao público nas agências do INSS será realizado até às 13h.

TRT