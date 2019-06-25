BR 101: trecho em Guarapari será interditado para detonação de rochas

A medida faz parte do conjunto de obras de duplicação (duas faixas de rolamento para cada sentido, separadas por canteiro central ou barreira de segurança de concreto) da via entre os municípios de Viana e Guarapari, que tiveram início em maio de 2018 com previsão de término em dezembro de 2019. Ao todo, foram investidos cerca de R$115 milhões para melhorar o tráfego de veículos na região.
A Eco101, concessionária que administra a rodovia, informou que a interdição é necessária para garantir a segurança dos moradores e motoristas que trafegam pelo local e orienta que a sinalização deve ser respeitada. Em casos de chuva, a detonação será cancelada e reprogramada.