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Obras

BR 101: trecho em Guarapari será interditado para detonação de rochas

O serviço terá início às 11h no quilômetro 329, próximo ao bairro Samambaia, e a previsão é de que as pistas sejam liberadas em até uma hora

Publicado em 25 de Junho de 2019 às 17:44

Karen Benicio

Karen Benicio

Publicado em 

25 jun 2019 às 17:44
Obras de duplicação na BR 101, no trecho que liga os municípios de Viana e Guarapari Crédito: Divulgação | Eco 101
A BR 101 será interditada nesta quarta-feira (26) no quilômetro 329 - próximo ao bairro Samambaia - , em Guarapari, para detonação de rochas. O serviço terá início às 11h e a previsão é de que o trecho seja liberado em até uma hora após a limpeza das pistas.
A medida faz parte do conjunto de obras de duplicação (duas faixas de rolamento para cada sentido, separadas por canteiro central ou barreira de segurança de concreto) da via entre os municípios de Viana e Guarapari, que tiveram início em maio de 2018 com previsão de término em dezembro de 2019. Ao todo, foram investidos cerca de R$115 milhões para melhorar o tráfego de veículos na região.
A Eco101, concessionária que administra a rodovia, informou que a interdição é necessária para garantir a segurança dos moradores e motoristas que trafegam pelo local e orienta que a sinalização deve ser respeitada. Em casos de chuva, a detonação será cancelada e reprogramada.
> Mudança de trajeto em trevo de Viana para minimizar congestionamentos
 

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