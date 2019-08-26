BR 101 é interditada em Atílio Vivácqua para remoção de ônibus

Acidente em Atílio Vivacqua: ônibus é rebocado pela Eco101 Crédito: Divulgação | PRF

De acordo com a Eco101 , concessionária que administra a rodovia, as pistas foram liberadas após o término dos serviços, por volta das 11h30, e o trânsito fluiu normalmente.

O ACIDENTE

Pelo menos 21 pessoas, entre passageiros e motoristas, ficaram feridas, e foram levadas para hospitais no entorno. O acidente aconteceu por volta das 4h30 e também envolveu uma carreta.

No momento do ocorrido, o trânsito na BR 101 não precisou ser interditado, mas o fluxo ficou lento porque a movimentação gerou curiosidade nos motoristas que passavam pelo trecho.

O QUE DIZ A VIAÇÃO ITAPEMIRIM

Por meio de nota, a Viação Itapemirim informou que está prestando toda assistência aos passageiros e as causas do acidente ainda estão sendo apuradas.