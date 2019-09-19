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Estudo Revela

BR 101 é a rodovia que mais mata no Espírito Santo

Das 133 mortes registradas em rodovias federais no Estado, 75% aconteceram na BR 101. A rodovia também lidera o número de acidentes no ES.

Publicado em 

19 set 2019 às 17:06

Publicado em 19 de Setembro de 2019 às 17:06

Crédito: Manfrini Roberto | TV Gazeta
A BR 101 é a rodovia federal mais perigosa e também a que mais mata no Espírito Santo, segundo estudo realizado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), divulgado nesta quinta-feira (19). Das 133 mortes registradas em 2018, 101 delas, ou seja, 75% aconteceram nos trechos da BR 101.
São consideradas no estudo as ocorrências na rodovias: BR 101, BR 262, BR 259, BR 393 e  BR 482.
Já em relação ao número de acidentes, a BR 101 é responsável por 63% dos casos. De total de 2.641 acidentes no Estado, 1.668 foram registrados na BR 101. A CNT não divulgou no estudo os trechos onde esses acidentes aconteceram. 
PERFIL
A maioria destes acidentes envolveram automóveis (58,1%) e motos (55,4%) e aconteceram durante o fim de semana, segundo o estudo. Sábado é considerado o dia mais perigoso nas estradas. Foram 23 mortes e 370 acidentes nas rodovias federais em 2018.
> ES gastou R$ 353 milhões com acidentes nas rodovias federais em 2018
A CNT também revela que os homens são as principais vítimas de acidentes fatais no Espírito Santo. Eles representam 107 mortes nas rodovias federais em 2018. Já as mulheres contabilizam 26. 
NÚMERO DE MORTES CAIU
Em relação a 2017, houve uma queda no número de acidentes e também de mortes nas rodovias federais que cortam o Estado. 133 morreram em 2018, 66% a menos do que no ano anterior, quando 201 pessoas foram vítimas de acidentes fatais. 
Considerando os acidentes com vítimas nas rodovias, foram 356 casos a menos. Em 2017 foram registrados 2.997 acidentes, já em 2018, 2.641.

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