Bombeiros trabalham para controlar incêndios em Aracruz e Guarapari

O cheiro forte de fumaça que tem incomodado os moradores da Grande Vitória nos últimos dias é provocado por dois incêndios em áreas de turfa: um em Aracruz e outro em Guarapari . Os bombeiros trabalham desde sábado (02) para conter a fumaça dos dois locais, mas ainda não há prazo para a conclusão dos serviços.

Gazeta Online, o Corpo de Bombeiros admitiu pela primeira vez, desde os últimos de fumaça, se tratar de um incêndio em área de turfa. O incêndio na região de Santa Cruz , em Aracruz, acontece desde a semana passada. Nesta segunda-feira (04), em conversa com a reportagem do, o Corpo de Bombeiros admitiu pela primeira vez, desde os últimos de fumaça, se tratar de um incêndio em área de turfa.

"Estamos trabalhando para controlar o incêndio de Aracruz. Por se tratar de incêndio em turfa, não é uma situação que se resolve da noite para o dia", afirmou o tenente-coronel Carlos Wagner.

Guarapari

Outro incêndio atinge a região de Jabuticabal, em Guarapari. Moradores da cidade têm reclamado com frequência da fumaça, que também atinge uma área de turfa. Os bombeiros atuam no combate às chamas desde sábado (02), mas ainda não há previsão para o término dos trabalhos. O tenente-coronel Carlos Wagner cobrou consciência ambiental da população capixaba para que incêndios como esse não se repitam.

"As pessoas têm que parar de colocar fogo em turfa, e quem vê esse tipo de ação criminosa tem que denunciar para policia. Isso é crime ambiental. Causa muito prejuízo à saúde, ao meio ambiente. Não adianta reclamar, cada um tem que fazer a sua parte", disse.

Mestre Álvaro

Neste domingo (03), um incêndio também foi registrado próximo ao Mestre Álvaro , na Serra. A fumaça podia ser vista de longe, por quem passava pela Terceira Ponte. Mas o incêndio naquela região já foi controlado pelo Corpo de Bombeiros.

Em anos anteriores, moradores da região sofreram com a queima da turfa perto do Mestre Álvaro. Desta vez, no entanto, o fogo não chegou a atingir o material de turfa.