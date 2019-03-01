Bombeiros: fumaça vista por moradores é nuvem de maresia

Nuvem de fumaça sobre a Grande Vitória Crédito: Marcelo Prest

Após uma telespectadora do Bom Dia Espírito Santo enviar imagens que mostram a fumaça pairando sobre a região do bairro Direção, em Praia Grande, Fundão, e reclamar sobre um possível foco de incêndio em turfa, o Corpo de Bombeiros afirma que enviou uma equipe ao local, que nega a queima do material orgânico e afirma que a fumaça vista por moradores seria uma nuvem de maresia.

A fumaça densa, que os bombeiros garantem não ser queima de turfa, tem irritado os moradores da Grande Vitória, e também da Região Metropolitana, durante esta semana. A telespectadora do Bom Dia Espírito Santo, mora no bairro Direção, em Praia Grande, Fundão, e entrou em contato com a equipe de reportagem, ainda na manhã desta sexta-feira (1º), para relatar que havia um foco de incêndio em uma área, segundo ela, de turfa há alguns dias próximo ao local em que vive.

Corpo de Bombeiros soube do caso e garantiu que enviaria uma equipe para analisar a situação. No decorrer do dia, o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros, confirmou a ida de uma equipe que vistoriou a área, mas garantiu que não há turfa queimando na região de Praia Grande. soube do caso e garantiu que enviaria uma equipe para analisar a situação. No decorrer do dia, o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros, confirmou a ida de uma equipe que vistoriou a área, mas garantiu que não há turfa queimando na região de Praia Grande.

Toda área está limpa. Verificamos ali onde, hoje pela manhã, um telespectador do Bom Dia Espírito Santo registrou imagem. Não há nenhum sinal de fumaça no local, fizemos toda uma caminhada, inclusive por estradas de chão. Saímos quase ali no trevo que vai para Santa Rosa, na ES-124, sem conseguir confirmar a existência de nenhum foco de incêndio. Existe, sim, uma nuvem, mas uma nuvem de maresia no local, não era uma nuvem de fumaça. No local não há nenhum indício de turfa, nenhum indício de queima em vegetação hoje pela manhã Tenente-coronel Carlos Wagner

O tenente-coronel dos bombeiros foi questionado, também, sobre os focos de incêndio em vegetação e queima de lixo pela Grande Vitória, que havia sido a explicação da fumaça que perturba os moradores nos últimos dias, mas afirmou que, pelo menos durante a noite de quinta-feira (27) para sexta-feira (28), não foi registrado nenhum caso de fogo.

Ciodes. Portanto, tivemos a noite toda e a manhã de hoje sem nenhum foco de incêndio em vegetação", disse. "Nessa noite passada agora, nós não tivemos nenhum caso, nenhum registro foi relatado no. Portanto, tivemos a noite toda e a manhã de hoje sem nenhum foco de incêndio em vegetação", disse.