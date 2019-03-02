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Santa Cruz

Bombeiros descobrem incêndio causador de fumaça na Grande Vitória

Fogo atinge área de mata nativa na região de Santa Cruz, em Aracruz. Equipes serão enviadas ao local

Publicado em 

02 mar 2019 às 14:04

Publicado em 02 de Março de 2019 às 14:04

Um incêndio em uma área de mata nativa na região de Santa Cruz, em Aracruz, é apontado pelo Corpo de Bombeiros como o causador da fumaça que atormenta os moradores da Grande Vitória desde o início da semana.
Segundo o tenente-coronel Carlos Wagner, em entrevista para a Rádio CBN Vitória, na manhã deste sábado (02), o fogo, que pode ter origem criminosa, com característica de ação pessoal, foi descoberto após um sobrevoo (veja vídeo abaixo) feito na manhã de hoje.
> Em 10 horas, sete incêndios são combatidos na Grande Vitória
"Hoje pela manhã nós embarcamos na aeronave do Notaer com nossas equipes para tentar localizar esse ponto de incêndio que estava gerando essa fumaça que incomodava, principalmente, os moradores da Grande Vitória. Fizemos um sobrevoo na Região Metropolitana, em áreas caracterizadas de turfa, e fomos nos deslocando para o interior do Estado. Quando chegamos na localidade de Santa Cruz, perto do trevo de Aracruz, localizamos um incêndio em uma área de mata nativa, remanescente de mata atlântica, ao lado de uma plantação de eucalipto. Ali está tendo um incêndio de médio porte onde, durante o dia, na maior parte das vezes, a fumaça fica acumulada na copa das árvores, porque são árvores de porte maior e, à noite, quando o vento está soprando numa velocidade maior, na direção Nordeste, traz a fumaça de Santa Cruz para a Região Metropolitana da Grande Vitória", informou o tenente-coronel.
> Fumaça misteriosa tira o sono de moradores
De acordo com o tenente-coronel, tão logo o incêndio foi identificado, foram mobilizadas as equipes de Aracruz para combater o fogo já na manhã deste sábado.
"É uma área grande que está queimando. É uma área que vai necessitar de uma aeronave para levar a equipe até o local, porque é uma mata bem fechada. Assim que o pessoal estiver no local inicia-se o combate. Esperamos que de hoje (sábado) para amanhã (domingo) já tenhamos solucionado esse problema em grande parte", finalizou.
Entrevista - John Gomes - Coronel Carlos Vagner - 02-03-19.mp3

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