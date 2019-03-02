Bombeiros descobrem incêndio causador de fumaça na Grande Vitória

Segundo o tenente-coronel Carlos Wagner, em entrevista para a Rádio CBN Vitória , na manhã deste sábado (02), o fogo, que pode ter origem criminosa, com característica de ação pessoal, foi descoberto após um sobrevoo (veja vídeo abaixo) feito na manhã de hoje.

De acordo com o tenente-coronel, tão logo o incêndio foi identificado, foram mobilizadas as equipes de Aracruz para combater o fogo já na manhã deste sábado.

"É uma área grande que está queimando. É uma área que vai necessitar de uma aeronave para levar a equipe até o local, porque é uma mata bem fechada. Assim que o pessoal estiver no local inicia-se o combate. Esperamos que de hoje (sábado) para amanhã (domingo) já tenhamos solucionado esse problema em grande parte", finalizou.