Bombeiros capixabas devem deixar Brumadinho nos próximos dias

Bombeiros capixabas trabalham com o auxílio de cães farejadores na lama Crédito: Corpo de Bombeiros | Divulgação

Os bombeiros capixabas que atuam nas buscas em

, Minas Gerais, devem retornar para o Espírito Santo no próximo domingo (10). Oito militares e três cães farejadores estão na cidade mineira há nove dias, trabalhando para encontrar os corpos que foram soterrados pela lama da rejeitos da barragem da Vale, que estourou no último dia 25.

Um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), da Secretaria da Casa Militar, também foi enviado pelo governo do Espírito Santo para o local da tragédia, com cinco militares: dois pilotos, dois tripulantes operacionais e um mecânico de aeronaves.

O helicóptero serve principalmente para transporte das equipes de buscas aos locais de difícil acesso, além de sobrevoar toda área atingida a fim de encontrar e transportar vítimas. A aeronave deve voltar para o Espírito Santo na manhã desta terça-feira (5), com a tripulação do Notaer - já os bombeiros devem permanecer mais alguns dias.

Até esta segunda-feira (4), mais de 130 corpos foram encontrados e 199 pessoas seguem desaparecidas. Os bombeiros capixabas localizaram quatro corpos.

Segundo o tenente-coronel Carlos Wagner, da comunicação interna do Corpo de Bombeiros, a previsão é de que os capixabas voltem no domingo. "Eles já estão lá há vários dias e é necessário o descanso tanto para o homem quanto para os cães", justificou a decisão.

De acordo com Carlos Wagner, só após a chegada dos militares no Espírito Santo é que a corporação vai decidir se envia outros bombeiros para o local da tragédia. "Vamos fazer uma avaliação com a equipe que vai chegar e verificar se há necessidade de mandar uma equipe de apoio para o local", contou o militar.

Os bombeiros capixabas foram em duas viaturas com os três cães farejadores. Eles estão divididos em dois grupos de quatro militares cada. Os bombeiros estão atuando no mar de lama para encontrar os corpos, já que a chance de localizar desaparecidos é improvável.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os militares capixabas são capacitados para esse tipo de tragédia e atuaram também em Mariana, onde outra barragem de rejeitos, da Samarco, se rompeu em 2015.

CHUVA

Da tarde de domingo (3) até o início da manhã desta segunda-feira, os capixabas, assim como outros bombeiros, precisaram interromper os trabalhos por causa das fortes chuvas que atingiram a região de Brumadinho.

Com a chuva, a vida dos bombeiros fica em risco na principal área de buscas, chamada de zona quente, porque o rejeito remanescente na barragem do acidente pode se desprender e se deslocar até o trecho.