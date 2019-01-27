Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Bispo de Colatina quer debater política de segurança de barragens
Após nova tragédia

Bispo de Colatina quer debater política de segurança de barragens

A ideia é construir uma proposta juntamente com as dioceses atingidas do regional Leste II para ser apresentada para o poder público.

Publicado em 26 de Janeiro de 2019 às 22:28

Publicado em 

26 jan 2019 às 22:28
Bispo da diocese de Colatina quer debater política de segurança de barragens Crédito: Divulgação/Diocese Colatina
Política de Segurança de Barragens poderá ser o tema prioritário de discussão durante a Campanha da Fraternidade(CF) de 2019 na Diocese de Colatina. Essa será a proposta do bispo Dom Joaquim Wladimir Lopes Dias para a reunião com a coordenação da Ação Evangelizadora, responsável pela articulação da CF na Diocese. O tema da Campanha esse ano é Fraternidade e as Políticas Públicas e o lema “Serás libertado pelo direito e pela justiça”.
“Aqui na Diocese de Colatina não temos barragens, mas fomos impactados pela barragem de Fundão em 2015 que atingiu toda a diocese: Os pescadores, a agricultura. Não sabemos se nossa água é potável, e agora teve essa barragem que rompeu. Por isso temos que discutir o assunto”, afirma Dom Wladimir.
A motivação veio a partir de três questões: o crime ambiental de Mariana, ainda sem ações concretas de reparação; a tragédia de Brumadinho, Minas Gerais, ocorrida sexta-feira (25); e pelo fato de não haver uma política nacional de segurança de barragens.
A ideia é construir uma proposta juntamente com as dioceses atingidas do regional Leste II (Espírito Santo e Minas Gerais) para ser apresentada para o poder público.
Ainda segundo o bispo, a situação das barragens é de preocupação geral dos membros da diocese que sofrem com os impactos ambientais e sociais sofridos pela tragédia no Rio Doce. E que por isso a sociedade precisa discutir com ONGs e comitês de bacias hidrográficas soluções para apresentar ao poder público.
“Temos que discutir como poderíamos colaborar como sociedade. O que poderia ser feito para que a gente tenha uma legislação mais adequada e para que as barragem sejam fiscalizadas, para termos uma situação real de como elas estão”, disse Dom Wladimir, que se diz preocupado com possíveis novos rompimentos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barragem Colatina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora
Imagem de destaque
Ensopado: 4 receitas práticas e deliciosas para o outono 
Imagem de destaque
Veja quais signos mais venceram o BBB e quem “sai na frente” em 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados