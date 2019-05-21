Biografia de Roberto Marinho marca o lançamento do 22º Curso de Residência

Leonencio: capixaba é biógrafo do patriarca da Globo Crédito: Ediouro

O Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta chega a sua 22ª edição em 2019 e, para marcar o lançamento do programa, o jornalista capixaba Leonencio Nossa vai apresentar sua nova obra, a biografia “Roberto Marinho: o poder está no ar”, no próximo dia 31, no auditório da Rede, em Vitória.

O livro, de quase 600 páginas, conta a trajetória do patriarca do Grupo Globo desde seu nascimento até o lançamento do Jornal Nacional, em 1969, e detalha a participação de Roberto Marinho em momentos políticos do país, inclusive na ditadura militar.

Conforme antecipou ontem o colunista Leonel Ximenes, o repórter especial do Estadão contou que foram 6 anos pesquisando a história do jornalista e empresário. “O homem que exerceu o poder por mais tempo na história do país enfrentou questões pessoais que explicam dramas vividos pela maioria da população”, pontuou Nossa.

INSCRIÇÕES

Para o lançamento do Curso de Residência, Nossa fará uma palestra sobre o papel do jornalismo investigativo e a relevância da credibilidade em tempos de fake news. Em seguida, os livros serão vendidos e haverá sessão de autógrafos.

A entrada é gratuita e as inscrições devem ser feitas no site www.gazetaonline.com.br/residencia. As aulas do Curso de Residência vão começar no dia 9 de julho, sob a coordenação da jornalista Ana Laura Nahas, que já desempenhou a função entre 2008 e 2012.

Outra novidade é o tempo de duração, compactado para 45 dias, e o foco em produção digital – ou seja, os residentes vão produzir mais conteúdos voltados para o Gazeta Online e redes sociais do que nos anos anteriores.

“Da mesma forma que o jornalismo tem passado por grandes transformações, o Curso de Residência precisa acompanhar os novos tempos. A facilidade de acesso à informação não gera necessariamente informação de qualidade. Por isso, a credibilidade do jornalismo é tão importante”, comentou Ana Laura.

Para a diretora de Transformação da Rede Gazeta, Leticia Lindenberg, as mudanças no curso vão ao encontro das novas demandas do mercado. “Nosso grande objetivo é que os residentes, ao se formarem, se sintam mais capacitados do que quando entraram. O mundo está passando por transformações e é natural que o jornalismo acompanhe esse movimento. Ao replanejar a Residência, queremos contribuir com a formação mais ampla dos novos profissionais”, frisou.