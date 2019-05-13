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Transporte público

Bilhete Único: nova cobrança começa sem falhas no Transcol

Uso do cartão em dois validadores na roleta, no entanto, gerou lentidão nos ônibus

Publicado em 

12 mai 2019 às 22:17

Publicado em 12 de Maio de 2019 às 22:17

Transcol com dois validadores: usuário tem que passar pelo antigo e pelo novo Crédito: Kaique Dias
O novo sistema de cobrança eletrônica nos ônibus do sistema Transcol começou no último sábado. Até agora não há registro de falhas, mas passageiros reclamaram da demora na cobrança. Até o dia 11 de junho, os passageiros do Transcol terão que passar o vale-transporte ou o cartão gratuidade em dois validadores instalados próximos da roleta. Essa etapa faz parte do processo de migração do sistema para o funcionamento do Bilhete Único de Transportes na Grande Vitória.
Para que a catraca seja liberada, primeiro é necessário passar o cartão no validador azul, o atual. Após ouvir o sinal sonoro, o cartão é passado também no novo validador, que é vermelho. Esse procedimento deve ser feito todas as vezes que o passageiro embarcar nos ônibus do Transcol, no Seletivo ou nos Terminais.
Cobradores e passageiros ouvidos pela CBN Vitória não relataram problemas na transição do sistema. No entanto, a obrigação de passar os cartões em dois leitores fez com que a passagem dos usuários pela catraca ficasse lenta. A cuidadora de idosos Miliana Aparecida avalia que os passageiros ainda precisam se acostumar com a novidade. “Eu vi pessoas até mais jovens do que eu se embaraçando na hora de passar o cartão. Ficaram sem saber. É coisa nova e a gente tem que se adequar a isso”, opinou.
Apesar da instalação dos novos aparelhos, ainda não é possível viajar no Transcol pagando a passagem com o cartão dos ônibus de Vitória. A meta do governo é para que isso aconteça ainda em julho.
Outra fase será a integração das tarifas do ônibus, mas ainda não há uma data prevista para isso acontecer.(Com informações de Eduardo Dias)

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