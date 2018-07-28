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Bike VV deve ser ampliado e com acessibilidade a cegos

Segundo a prefeitura, número de estações deve ser duplicado nos próximos meses

Publicado em 28 de Julho de 2018 às 15:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2018 às 15:06
Bike VV possui 20 estações em Vila Velha Crédito: Divulgação/PMVV
Quatro meses após o lançamento do sistema, o serviço de bicicletas em Vila Velha deve ser ampliado para novos bairros. A promessa da Prefeitura de Vila Velha é duplicar o número de estações nos próximos meses e com uma novidade, a inclusão de bicicletas destinadas a pessoas com deficiência visual.
Muita calma, não é que um cego vai sair por ai pedalando sozinho. De acordo com o órgão, serão bicicletas adaptadas para recebê-los. Estão sendo propostos três modelos de bicicleta: triciclos para duas e três pessoas; e bike tandem (bicicleta dupla para pessoas de baixa visão). As estações localizadas na Praça do Ciclista (Praia de Itaparica) e na Curva da Sereia (Praia da Costa) devem receber, inicialmente, as bicicletas adaptadas e destinadas às pessoas com deficiência visual.
"Vila Velha é a cidade onde o sistema obteve maior sucesso. O interesse da população local é muito grande pelo compartilhamento de bicicletas. Já estamos realizando análises para implantarmos novas estações em diferentes bairros do município. A implantação das bicicletas destinadas às pessoas com deficiência visual está sendo tratada com todo o carinho", afirmou o prefeito Max Filho.
Um dos modelos de bicicleta adaptada para cegos em estudo pela PMVV Crédito: Divulgação/PMVV
Atualmente o "Bike VV" conta com 20 estações localizadas em oito bairros e disponibiliza 200 bicicletas para os seus usuários. A proposta inicial é de que o número de estações seja dobrado, ou seja, que o serviço passe a contar com 40 pontos de compartilhamento. Alguns dos bairros que estão sendo avaliados para receber novos pontos do sistema de compartilhamento de bicicletas são: Ibes, Barra do Jucu, Santa Inês e Araçás.
A Tembici - empresa responsável pela operação do sistema - busca junto a iniciativa privada o suporte necessário para promover a expansão do sistema. "O Bike VV só poderá ser ampliado com o suporte da iniciativa privada, por meio de patrocinadores. Caso isso seja alcançado, em cerca de dois meses promoveremos a execução do projeto", declarou a coordenadora de relacionamento da empresa, Érica Andrade.
Desde março, mais de 160 mil viagens foram realizadas e quase 17 mil pessoas estão cadastradas como usuárias do serviço.

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