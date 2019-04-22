Crédito: Vanda Lopes

Convento da Penha, em Vila Velha. A Bênção para Casais faz parte da programação noturna da A noite desta terça-feira (23) será dedicada aos casais, a partir das 19h30, no Campinho do, em Vila Velha. A Bênção para Casais faz parte da programação noturna da Festa da Penha 2019, que acontece até o dia 29 deste mês.

De acordo com o padre Renato Criste, que irá participar da celebração, é a terceira vez que o evento faz parte da programação do Oitavário de Nossa Senhora da Penha.

Especialmente os casais nesta noite sobem a ladeira da Penha, para ouvir a palavra de Deus e pregação, como uma luz nova para iluminar a convivência conjugal. Padre Renato Criste

Ainda segundo o sacerdote, o momento finaliza com a bênção do Santíssimo Sacramento, "a fim de que os casais e as famílias ali presentes possam se sentir mais fortalecidos na missão de se tornarem uma comunidade de amor", destaca.

Your browser does not support the audio element. Bênção para casais na noite desta terça no Convento da Penha