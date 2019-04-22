A noite desta terça-feira (23) será dedicada aos casais, a partir das 19h30, no Campinho do Convento da Penha, em Vila Velha. A Bênção para Casais faz parte da programação noturna da Festa da Penha 2019, que acontece até o dia 29 deste mês.
De acordo com o padre Renato Criste, que irá participar da celebração, é a terceira vez que o evento faz parte da programação do Oitavário de Nossa Senhora da Penha.
Especialmente os casais nesta noite sobem a ladeira da Penha, para ouvir a palavra de Deus e pregação, como uma luz nova para iluminar a convivência conjugal.
Ainda segundo o sacerdote, o momento finaliza com a bênção do Santíssimo Sacramento, "a fim de que os casais e as famílias ali presentes possam se sentir mais fortalecidos na missão de se tornarem uma comunidade de amor", destaca.
Bênção para casais na noite desta terça no Convento da Penha
A expectativa da organização é de que 3 mil casais participem da bênção. Veja imagens de outra edição.