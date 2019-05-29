Policiais salvam bebê em Linhares Crédito: TV Gazeta

Linhares, Região Norte do Espírito Santo. Os pais do pequeno Ítalo, de apenas 17 dias, viveram momentos de desespero na madrugada do último domingo (26). O bebê se engasgou logo depois de mamar e deixou os pais desesperados. O caso aconteceu no interior de, Região Norte do

A mãe do bebê, Nadna Silva dos Santos, conta como tudo aconteceu. “Eu terminei de dar de mamar a ele, aí eu peguei e fiquei em pé com ele, coloquei ele para arrotar e ele arrotou, foi nessa hora que saiu leite pelo nariz e pela boca ao mesmo tempo, foi nesse momento que ele veio a engasgar. Aí eu tentei reanimar ele em casa, não consegui, abri a porta e saí procurando a vizinha, aí foi que ela saiu, pegou ele e tentou me ajudar, não conseguiu e aí a gente entrou no carro e pegou a estrada”, relata.

Your browser does not support the audio element. Bebê se engasga e é socorrido por militares em Linhares

A família mora na comunidade de Santa Rosa, que fica no interior do município. O hospital mais próximo fica a pelo menos 50 quilômetros, uma viagem de aproximadamente uma hora. No caminho, além da distância, a família tinha ainda um outro problema: o carro em que viajavam estava com pouco combustível, um agravante a mais para socorrer o bebê. Foi aí que eles passaram por outro veículo que seguia no mesmo sentido. No carro, estavam dois policiais militares de folga, que voltavam da casa de um amigo que mora na região.

O soldado Charleston, conta que encontrou com a família, em desespero, e não pensou duas em vezes em ajudá-los. “No meio do nada, a gente parou e foi onde saiu o casal com o filho nos braços, em total desespero gritando por socorro. Imediatamente a gente o colocou no banco de trás e a gente foi prestar o devido socorro. No meio do caminho, eu vi o desespero da mãe, vi o filho desfalecido, roxo já e pedi o bebê para a mãe e fiz essa massagem cardiorrespiratória. Graças a Deus a gente conseguiu reanimar o pequeno Ítalo e chegar ao hospital com segurança”, descreve o militar.

Para o soldado, apesar do susto, ele fica grato por ter conseguido ajudar o bebê.

É uma sensação maravilhosa. Sensação de dever cumprido, de ter ajudado o próximo e muito satisfeito e gratificante por ser usado por Deus para ajudar a família que estava em desespero Soldado Charleston

Após salvar o pequeno Ítalo, o soldado Charleston recebeu um convite que mudou a relação entre os dois. “A partir de hoje vou procurar ficar mais próximo da família, e agora vou ser o padrinho do Italo, vou acompanhar ele para ver como que está o desenvolvimento dele e sempre que possível estar mais perto da família”, revela.

Para Nadna, gratidão é o sentimento que fica: “Eu me sinto feliz por ele estar comigo agora. E agradecer a Deus e aos policiais, que ajudaram a salvar o meu filho”, comenta.

FINAL FELIZ

Segundo a mãe do Italo, o bebê foi socorrido e inicialmente levado para o Hospital Rio Doce e depois transferido para o Hospital Geral de Linhares, onde passou exames. Após ser avaliado, foi constatado que os pulmões estão limpos e que não houve sequelas, apesar do susto. O Ítalo já recebeu alta e está sob os cuidados da família na casa onde moram.