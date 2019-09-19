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Vila Velha

Batida entre dois carros deixa uma pessoa ferida em Itapoã

O Corpo de Bombeiros foi acionado para desvirar um dos veículos que capotou e prestou atendimento à vítima. O acidente ocorreu na madrugada desta quinta-feira (19)
Luiza Campos

Luiza Campos

Publicado em 

19 set 2019 às 08:45

Publicado em 19 de Setembro de 2019 às 08:45

Uma colisão entre dois carros deixou um motorista ferido na madrugada desta quinta-feira (19), no cruzamento das avenidas Hugo Musso e Jair de Andrade, no bairro Itapoã, em Vila Velha.
>>Carros batem em cruzamento e derrubam telhado de franguinho em Itapoã
Os carros envolvidos no acidente foram um Hyundai Tucson e um Chevrolet Onix. A Guarda Municipal de Vila Velha não explicou a dinâmica do acidente, mas afirmou que o condutor do Chevrolet Onix ficou ferido e foi socorrido para o Hospital Bezerra de Faria. 
O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para desvirar o carro que capotou, e prestou atendimento à vítima.
 

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