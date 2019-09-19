Batida entre dois carros deixa uma pessoa ferida em Itapoã

Uma colisão entre dois carros deixou um motorista ferido na madrugada desta quinta-feira (19), no cruzamento das avenidas Hugo Musso e Jair de Andrade, no bairro Itapoã, em Vila Velha.
Os carros envolvidos no acidente foram um Hyundai Tucson e um Chevrolet Onix. A Guarda Municipal de Vila Velha não explicou a dinâmica do acidente, mas afirmou que o condutor do Chevrolet Onix ficou ferido e foi socorrido para o Hospital Bezerra de Faria.
O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para desvirar o carro que capotou, e prestou atendimento à vítima.