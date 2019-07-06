Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
Seis meses depois

Barreira de proteção na 3ª ponte ainda não tem data para ser instalada

O projeto já foi aprovado em consulta pública. O Governador afirma que a barreira será feita, mas não dá prazo para início das obras.
Raquel Lopes

Publicado em 06 de Julho de 2019 às 11:17

Terceira Ponte com nova proposta de barreira de proteção Crédito: Divulgação/ANGATU
Após quase seis meses de aprovação em uma consulta pública, a barreira de proteção contra suicídios na Terceira Ponte ainda está só na promessa. O governador Renato Casagrande diz que não há previsão de prazo para início de obras. Ele, entretanto, garantiu que a estrutura será feita.
Há seis meses, uma votação popular, encerrada em 20 de janeiro, apontou que os capixabas escolheram o projeto “Estrutura lateral rebaixada em fibra de vidro”.
Além da barreira, Casagrande reforçou que o governo está estudando a possibilidade da implantação de uma ciclovia na Terceira Ponte.
> Deputados derrubam veto, e barreiras na 3ª Ponte se tornam obrigatórias
“Nosso esforço é para que haja uma ciclovia. Estamos tentando encontrar uma tecnologia e uma arquitetura que permita que um investimento na proteção e aproveite para incorporar uma ciclovia. Mas ainda não sabemos se será possível tecnicamente”, informou.
Casagrande disse que já há recurso para fazer a barreira. “Se conseguirmos incorporar a ciclovia, já temos recurso para os dois.” Por nota, a Secretaria de Obras Públicas destacou que não há prazo para a construção.
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

suicídio Terceira Ponte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados