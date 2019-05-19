Banhista quase morre afogado em Vila Velha

Um homem precisou ser resgatado no mar da Praia de Itaparica, em Vila Velha, na manhã deste domingo (19). O banhista quase se afogou, mas segundo informações do, a equipe de Guarda-Vidas local e um grupo de surfistas fizeram o resgate.

A vítima não foi identificada e a ação de salvamento foi rápida. Nas imagens, enviadas por internautas do Gazeta Online, é possível ver a ação de atendimento de uma ambulância do Samu. Não há maiores informações sobre o estado de saúde do banhista.