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Vila Velha

Banhista quase morre afogado em Vila Velha

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o resgate ocorreu de forma rápida

Publicado em 

19 mai 2019 às 16:36

Publicado em 19 de Maio de 2019 às 16:36

Banhista quase morre afogado na Praia de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Internauta/Gazeta Online
Um homem precisou ser resgatado no mar da Praia de Itaparica, em Vila Velha, na manhã deste domingo (19). O banhista quase se afogou, mas segundo informações do Corpo de Bombeiros, a equipe de Guarda-Vidas local e um grupo de surfistas fizeram o resgate.
A vítima não foi identificada e a ação de salvamento foi rápida. Nas imagens, enviadas por internautas do Gazeta Online, é possível ver a ação de atendimento de uma ambulância do Samu. Não há maiores informações sobre o estado de saúde do banhista.

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