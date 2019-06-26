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Violência

Bandidos assaltam passageiros dentro de Transcol em Cariacica

De acordo com testemunhas, o coletivo realizava a sua primeira viagem do dia, já que tinha acabado de sair do Terminal de Itacibá e estava seguindo para o bairro Porto de Cariacica

Publicado em 

26 jun 2019 às 12:46

Publicado em 26 de Junho de 2019 às 12:46

Assalto a ônibus em Tabajara, Cariacica Crédito: Bernado Coutinho
Assaltantes roubaram passageiros em um ônibus do Transcol da linha 771, no início da manhã desta quarta-feira (26), em Cariacica. De acordo com testemunhas, o coletivo realizava a sua primeira viagem do dia, já que tinha acabado de sair do Terminal de Itacibá e estava seguindo para o bairro Porto de Cariacica.
Os bandidos, que embarcaram no Terminal de Itacibá, anunciaram o assalto somente no meio do caminho, no bairro Tabajara, próximo ao viaduto Tabajara. Um dos criminosos, que estava armado e com um capuz na cabeça (para não ser pego por câmeras ou ser reconhecido), foi em direção ao cobrador e puxou o dinheiro do bolso da camisa dele. 
Além do dinheiro pessoal do cobrador e o dinheiro do troco do coletivo, contabilizando cerca de R$ 65, os bandidos levaram a bolsa e o celular de uma passageira. Dentro do coletivo, além do motorista e cobrador, oito pessoas presenciaram o crime. Depois de efeituarem o roubo, eles ordenaram o motorista a parar o coletivo para que eles pudessem fugir. Os criminosos não foram localizados 

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