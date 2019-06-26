Bandidos assaltam passageiros dentro de Transcol em Cariacica

Os bandidos, que embarcaram no Terminal de Itacibá, anunciaram o assalto somente no meio do caminho, no bairro Tabajara, próximo ao viaduto Tabajara. Um dos criminosos, que estava armado e com um capuz na cabeça (para não ser pego por câmeras ou ser reconhecido), foi em direção ao cobrador e puxou o dinheiro do bolso da camisa dele.