Balsas levam fiéis a missas e romarias no Convento da Penha

Balsa faz percurso de Vitória a Vila Velha Crédito: Marcelo Prest | GZ

Fiéis que participam da Festa da Penha já podem usar balsas para fazer o percurso de ida e volta da Enseada do Suá, em Vitória, até a Prainha, em Vila Velha. Essa é mais uma novidade para quem participa do evento este ano no Convento da Penha.

A travessia tem duração de 15 minutos e os horários de saída variam a cada dia. No próximo sábado, dia da tradicional Romaria dos Homens, à noite, a partir das 22h, haverá viagens de hora em hora até 1h de domingo.

O preço é de R$ 5 por pessoa e vale por um trecho – então, se você vai da Capital a Vila Velha e depois retorna, pagará R$ 10 no total. O serviço já está disponível mas os responsáveis pelas embarcações acreditam que o movimento maior será entre o sábado e a segunda-feira (29), que é o Dia de Nossa Senhora da Penha.

Em Vitória, o ponto de embarque e desembarque é no Cais dos Pescadores, na Enseada do Suá. Em Vila Velha, é na Associação de Pescadores, na Prainha.

A princípio não seria oferecido o translado noturno para os romeiros que participam da Romaria dos Homens. Mas pela demanda os fiéis os organizadores disponibilizaram o serviço. “É um passeio que vai facilitar a vida de quem participa da Festa da Penha. Muitos se queixam de dificuldade de pegar uma condução após a romaria e neste ano temos essa opção”, explica Aníbal Abreu, responsável pela Ecobalsa.

A tradicional procissão marítima também tem uma novidade neste ano. A imagem de Nossa Senhora da Penha, que em anos anteriores era transportada por embarcações cedidas por voluntários ou pela Marinha do Brasil, desta vez irá em uma balsa.

Serviço

Quando: de 23 a 29 de abril

Saídas: Vitória Cais dos Pescadores, Enseada do Suá; Vila Velha: associação de pescadores, Prainha.

Valor: R$ 5 (o trecho). O ingresso pode ser adquirido pelo aplicativo Ecobalsas (IOS ou Android) ou no momento do embarque (pagamento em dinheiro ou cartão).

Desconto: com a parceria da Ecobalsas e Unimed Vitória, os clientes ativos e adimplentes pagarão com desconto de 50% e poderão adquirir no local com pagamento em dinheiro ou cartão. O desconto é válido mediante a apresentação da carteirinha da Unimed Vitória e de documento com foto.

Horários:

Dia 25 (Quinta-feira)

Saída Cais dos Pescadores: 6h; 6h30; 7h30; 8h30; 11h30; 14h30 e 19h

Saída da Prainha: 6h15; 6h30; 7h; 8h; 11h; 13h; 17h e 21h

Dia 26 (Sexta-feira)

Saída Cais dos Pescadores: 06h; 06h30; 07h30; 08h30 e 11h30. Após às 13h30 as saídas serão de hora em hora, sendo a última saída às 20h30.

Saída da Prainha: Saídas de hora em hora a partir das 7h até às 12h. E após as 14h, saída de hora em hora até às 21h.

Dia 27 (Sábado)

Saída Cais dos Pescadores: 7h30; 8h30; 14h; 15h; 17h30; 19h. A partir das 22h terá saída de hora em hora até à 1h

Saída da Prainha: 8h; 13h30; 14h30; 16h30; 18h30 e 20h. A partir das 22h terá saída de hora em hora até à 1h

Dia 28 (Domingo)

Saída Cais dos Pescadores: 07h; 08h; 09h; 11h e 14h30. Após esse horário, saídas de hora em hora até às 20h30.

Saída da Prainha: 7h30, 8h30, 9h30, 11h30 e 15h30. Após esse horário, saídas de hora em hora até às 21h.

Dia 29 (Segunda-feira)

Saída Cais dos Pescadores: A primeira saída é às 07h30 e as demais saídas acontecem de hora em hora até as 19h30.

Saída da Prainha: Saídas de hora em hora das 8h às 20h.