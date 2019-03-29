Bactéria é encontrada em fábrica de cerveja nos fundos de creche no ES

Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vila Velha

A equipe da Secretaria Municipal da Saúde de Vila Velha que investiga o motivo do surto de diarreia em uma creche, na Praia da Costa, apontou que existe uma fábrica de cerveja artesanal nos fundos da escolinha, incompatível com as atividades da creche. Foi informado que a cervejaria e a creche são separados por um portão e, por conta disto, o estabelecimento passou despercebido nas visitas anteriores.

O dono da cervejaria é o proprietário da creche. A partir disto, a vigilância sanitária foi ao local e constatou que a fabricação do produto é para consumo próprio. Lá, foram feitas novas coletas de material para análise — que mostraram a presença da bactéria Escherichia coli na cervejaria. Essa bactéria causa sintomas similares aos apresentados pelas vítimas do surto, mas a prefeitura alerta que ainda não é possível associar a contaminação da água do chafariz com a bactéria encontrada na cervejaria. A investigação continua.

Até o momento, 14 pessoas apresentaram os sintomas —entre alunos e funcionários da creche.

CRECHE INTERDITADA

A Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha determinou a interdição da creche nesta sexta-feira (29). A unidade já estava fechada desde o início do surto, mas por uma recomendação feita aos proprietários, que foi prontamente acatada. Nesta sexta, a creche foi oficialmente interditada devido aos laudos que apontam contaminação em água de chafariz, usado pelas crianças, e à bactéria encontrada numa fábrica de cerveja nos fundos da unidade.

ÁGUA DE CHAFARIZ CONTAMINADA

Análise feita na água do chafariz da creche apontou mais de 200 colônias de coliformes fecais a cada 100 ml de amostra da água. O resultado saiu nesta sexta-feira (29).