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RESULTADO DOS EXAMES

Bactéria E.Coli é encontrada em mais dois locais de creche com surto

Amostras da bactéria E.Coli foram enviadas para o Rio de Janeiro, para que o tipificação delas sejam investigado

Publicado em 16 de Abril de 2019 às 16:56

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

16 abr 2019 às 16:56
Chafariz em creche interditada de Vila Velha Crédito: Eduardo Dias
Os resultados dos exames realizados na creche particular de Vila Velha onde ocorreu um surto de gastroenterite apontaram que a bactéria E.Coli foi encontrada em dois novos lugares dentro da instituição de ensino. Nos primeiros dias após o surto foi divulgado o descobrimento da bactéria em uma fábrica de cerveja artesanal, que funcionava nos fundos da creche. Na manhã desta terça-feira (16), o gerente da Vigilância em Saúde do Estado, Romildo Andrade, revelou que os exames apontaram que a E. Coli também foi encontrada em amostras de água da torneira do refeitório e na água do reservatório do chafariz usado para recreação das crianças.
Bactéria E.Coli é encontrada em mais dois locais de creche com surto
O representante da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) também afirmou que o trabalho de investigação sobre as causas do surto, com atuação de quatro técnicos do Ministério da Saúde, será concluído nesta terça-feira. Com essa conclusão será possível desvendar a origem do surto.
A chefe do núcleo de Biologia do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), Jaqueline Pegoretti, disse que as três amostras de E.Coli encontradas na creche foram encaminhadas para o laboratório da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro.
Como existem vários tipos de E.Coli, o objetivo desse encaminhamento é investigar se a E.Coli encontrada na creche é a bactéria do tipo mais grave. Duas crianças da creche apresentaram a tipificação mais grave da infecção, que causa sérias lesões nos rins.
Amostras dos rins e do intestino do aluno da creche que morreu após ter a infeção também estão sendo analisadas no laboratório da Fiocruz, para possível identificação da presença da E.Coli. Nos exames com tecidos dos órgãos realizados no Espírito Santo não foi identificada a presença da bactéria E.Coli. "Eles vão utilizar outras metodologias e tentar buscar resultados diferentes", explicou Jaqueline. 
Reunião na Assembleia Legislativa com representantes da Secretaria de Estado da Saúde, advogados dos donos da creche e pais de alunos da creche particular de Vila Velha com surto de gastroenterite Crédito: Eduardo Dias
Os representantes da Sesa prestaram esclarecimentos sobre a investigação do surto de gastroenterite em reunião da Comissão de Defesa da Cidadania, na Assembleia Legislativa. Também participaram da reunião os pais de alguns alunos da creche e os advogados dos donos da instituição. Guilherme Helmer é pai de um dos alunos e reclamou da demora na explicação para a origem do surto. 
"A gente está colhendo informações para compreender a exata dimensão do que foi e do que está sendo essa situação que nossos filhos e famílias estão envolvidos", disse Guilherme.
O secretário da Saúde de Vila Velha, Jarbas de Assis, foi convidado para a reunião, mas não compareceu. Nenhum representante da Secretaria de Saúde de Vila Velha foi à reunião.
SURTO DE GASTROENTERITE EM CRECHE
Primeiro caso: 15 de março
Creche interditada: 1º de abril
Alunos que apresentaram sintoma de infecção: 19
Funcionários com sintomas de infecção: 5
Secundários* com sintomas de infecção: 13
*Pessoas que não frequentavam a creche, mas tinham contato com alunos ou funcionários

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