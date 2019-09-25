Equipes da prefeitura de Vitória finalizando limpeza da área para liberação da avenida Duarte Lemos Crédito: José Carlos Schaeffer

incêndio que destruiu uma loja de couros e tecidos na Vila Rubim, em Vitória, a Avenida Duarte Lemos será liberada nesta quarta-feira (25). De acordo com a prefeitura de Vitória, equipes estão realizando os últimos trabalhos de limpeza no local para a liberação do trecho, que deve acontecer no início da tarde. Interditada desde a última sexta-feira (20), quando teve início o, em Vitória, a Avenida Duarte Lemos será liberada nesta quarta-feira (25). De acordo com a prefeitura de Vitória, equipes estão realizando os últimos trabalhos de limpeza no local para a liberação do trecho, que deve acontecer no início da tarde.

A avenida foi mantida interditada nos últimos dias enquanto o Corpo de Bombeiros realizava o trabalho de controle do incêndio e posteriormente o rescaldo da área, finalizado somente na segunda-feira. Nesta terça-feira (24) teve início o trabalho de perícia, que seguiu também pela manhã desta quarta, quando agentes estiveram no local colhendo mais informações. Segundo a corporação, o laudo deve ser finalizado em até 30 dias.

Your browser does not support the audio element. Avenida interditada por causa de incêndio será liberada nesta quarta

De acordo com a Defesa Civil de Vitória, o proprietário já iniciou as intervenções necessárias e mais urgentes (limpeza e colocação de tapume para isolar a área). As demais, como retirada de entulhos e reforço estrutural da laje do galpão dos fundos, onde começou o incêndio e, segundo a Defesa Civil, corre risco de desabamento, ainda não teve início.

O proprietário da loja incendiada, Moises Alves, afirmou que está aguardando o fim dos trabalhos da perícia para iniciar os serviços determinados pela Defesa Civil.

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