Interditada desde a última sexta-feira (20), quando teve início o incêndio que destruiu uma loja de couros e tecidos na Vila Rubim, em Vitória, a Avenida Duarte Lemos será liberada nesta quarta-feira (25). De acordo com a prefeitura de Vitória, equipes estão realizando os últimos trabalhos de limpeza no local para a liberação do trecho, que deve acontecer no início da tarde.
A avenida foi mantida interditada nos últimos dias enquanto o Corpo de Bombeiros realizava o trabalho de controle do incêndio e posteriormente o rescaldo da área, finalizado somente na segunda-feira. Nesta terça-feira (24) teve início o trabalho de perícia, que seguiu também pela manhã desta quarta, quando agentes estiveram no local colhendo mais informações. Segundo a corporação, o laudo deve ser finalizado em até 30 dias.
Avenida interditada por causa de incêndio será liberada nesta quarta
De acordo com a Defesa Civil de Vitória, o proprietário já iniciou as intervenções necessárias e mais urgentes (limpeza e colocação de tapume para isolar a área). As demais, como retirada de entulhos e reforço estrutural da laje do galpão dos fundos, onde começou o incêndio e, segundo a Defesa Civil, corre risco de desabamento, ainda não teve início.
O proprietário da loja incendiada, Moises Alves, afirmou que está aguardando o fim dos trabalhos da perícia para iniciar os serviços determinados pela Defesa Civil.
ENERGIA RETOMADA
O reparo na rede de eletricidade também foi realizado. Segundo comerciantes da região, que estavam sem energia desde o início do incêndio na sexta-feira, o fornecimento foi retomado na noite desta terça.