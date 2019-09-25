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Vila Rubim

Avenida interditada por causa de incêndio será liberada nesta quarta

Equipes da prefeitura estão realizando os últimos trabalhos de limpeza na região em que uma loja pegou fogo para a liberação do trecho, que deve acontecer no início da tarde
José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

25 set 2019 às 09:44

Publicado em 25 de Setembro de 2019 às 09:44

Equipes da prefeitura de Vitória finalizando limpeza da área para liberação da avenida Duarte Lemos Crédito: José Carlos Schaeffer
Interditada desde a última sexta-feira (20), quando teve início o incêndio que destruiu uma loja de couros e tecidos na Vila Rubim, em Vitória, a Avenida Duarte Lemos será liberada nesta quarta-feira (25). De acordo com a prefeitura de Vitória, equipes estão realizando os últimos trabalhos de limpeza no local para a liberação do trecho, que deve acontecer no início da tarde. 
A avenida foi mantida interditada nos últimos dias enquanto o Corpo de Bombeiros realizava o trabalho de controle do incêndio e posteriormente o rescaldo da área, finalizado somente na segunda-feira. Nesta terça-feira (24) teve início o trabalho de perícia, que seguiu também pela manhã desta quarta, quando agentes estiveram no local colhendo mais informações. Segundo a corporação, o laudo deve ser finalizado em até 30 dias. 
Avenida interditada por causa de incêndio será liberada nesta quarta
> Loja e galpão queimados na Vila Rubim têm série de irregularidades
De acordo com a Defesa Civil de Vitória, o proprietário já iniciou as intervenções necessárias e mais urgentes (limpeza e colocação de tapume para isolar a área). As demais, como retirada de entulhos e reforço estrutural da laje do galpão dos fundos, onde começou o incêndio e, segundo a Defesa Civil, corre risco de desabamento, ainda não teve início.
O proprietário da loja incendiada, Moises Alves, afirmou que está aguardando o fim dos trabalhos da perícia para iniciar os serviços determinados pela Defesa Civil.
> Destruição de loja após incêndio pode impactar o Carnaval de Vitória
ENERGIA RETOMADA
O reparo na rede de eletricidade também foi realizado. Segundo comerciantes da região, que estavam sem energia desde o início do incêndio na sexta-feira, o fornecimento foi retomado na noite desta terça.

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