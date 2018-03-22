Avenida Adalberto Simão Nader vira mão única na próxima semana

Com a inauguração do novo Aeroporto de Vitória, a Avenida Adalberto Simão Nader passará a ser sentido único a partir da quinta-feira da semana que vem, dia 29, e não mais no próximo fim de semana. Segundo a Prefeitura de Vitória, a mudança foi confirmada nesta quarta-feira (21) pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).
As três faixas que hoje seguem no sentido Praia de Camburi vão se tornar via marginal para acesso ao Bairro República e à Mata Praia. Já as três do outro lado, que hoje desembocam na Avenida Fernando Ferrari, serão sentido Avenida Dante Michelini.
Já para seguir até a Fernando Ferrari, saindo da Praia de Camburi, está sendo construída uma via no terreno da Infraero, que fica ao lado do aeroporto. A abertura desse trecho é o que vai permitir a mudança no fluxo da Adalberto Simão Nader. A Prefeitura de Vitória informou que a via seria inaugurada no próximo domingo. No entanto, o órgão voltou atrás e definiu que o tráfego da nova passagem será liberado no próximo dia 29.
Os motoristas que saírem do novo Aeroporto de Vitória ou dos bairros pela via marginal poderão fazer a mudança de sentido por meio de um contorno com semáforo.
Com a ampliação, segundo a prefeitura, estima-se que a capacidade de fluxo da Adalberto Simão Nader, que anteriormente era de 1.800 veículos por hora, aumente em 40%. Além disso, a via, que funcionará no Goiabeiras, contará com ciclovia e calçadas acessíveis.
Também estão previstas pela prefeitura interdições pontuais para obras de alargamento no contorno entre a Adalberto Simão Nader e a Fernando Ferrari, na altura do bairro Goiabeiras, além da ampliação da pista para acesso à Dante Michelini. Esta última será de responsabilidade da Infraero.
ÔNIBUS
A administração municipal informou ainda que estuda deslocar o ponto final da linha 123 - Bairro República, que atualmente fica dentro desse bairro, para o novo Aeroporto de Vitória.
Hoje, há seis linhas municipais (112, 241, 121, 161, 212, 210) que trafegam pela Adalberto Simão Nader. Com a mudança no trânsito, a prefeitura irá monitorar a necessidade de ajuste dos horários dos coletivos ou do aumento das frotas.
