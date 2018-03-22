  • Avenida Adalberto Simão Nader vira mão única na próxima semana
Atenção, motoristas!

Avenida Adalberto Simão Nader vira mão única na próxima semana

Por conta do acesso ao novo Aeroporto de Vitória, a Avenida Adalberto Simão Nader será uma via de mão única, sentido a Avenida Dante Michelini

Publicado em 21 de Março de 2018 às 22:19

Redação de A Gazeta

A Avenida Adalberto Simão Nader será uma via de mão única, sentido a Avenida Dante Michelini Crédito: Vitor Jubini
Com a inauguração do novo Aeroporto de Vitória, a Avenida Adalberto Simão Nader passará a ser sentido único a partir da quinta-feira da semana que vem, dia 29, e não mais no próximo fim de semana. Segundo a Prefeitura de Vitória, a mudança foi confirmada nesta quarta-feira (21) pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).
As três faixas que hoje seguem no sentido Praia de Camburi vão se tornar via marginal para acesso ao Bairro República e à Mata Praia. Já as três do outro lado, que hoje desembocam na Avenida Fernando Ferrari, serão sentido Avenida Dante Michelini.
Já para seguir até a Fernando Ferrari, saindo da Praia de Camburi, está sendo construída uma via no terreno da Infraero, que fica ao lado do aeroporto. A abertura desse trecho é o que vai permitir a mudança no fluxo da Adalberto Simão Nader. A Prefeitura de Vitória informou que a via seria inaugurada no próximo domingo. No entanto, o órgão voltou atrás e definiu que o tráfego da nova passagem será liberado no próximo dia 29.
Os motoristas que saírem do novo Aeroporto de Vitória ou dos bairros pela via marginal poderão fazer a mudança de sentido por meio de um contorno com semáforo.
Com a ampliação, segundo a prefeitura, estima-se que a capacidade de fluxo da Adalberto Simão Nader, que anteriormente era de 1.800 veículos por hora, aumente em 40%. Além disso, a via, que funcionará no Goiabeiras, contará com ciclovia e calçadas acessíveis.
Também estão previstas pela prefeitura interdições pontuais para obras de alargamento no contorno entre a Adalberto Simão Nader e a Fernando Ferrari, na altura do bairro Goiabeiras, além da ampliação da pista para acesso à Dante Michelini. Esta última será de responsabilidade da Infraero.
ÔNIBUS
A administração municipal informou ainda que estuda deslocar o ponto final da linha 123 - Bairro República, que atualmente fica dentro desse bairro, para o novo Aeroporto de Vitória.
Hoje, há seis linhas municipais (112, 241, 121, 161, 212, 210) que trafegam pela Adalberto Simão Nader. Com a mudança no trânsito, a prefeitura irá monitorar a necessidade de ajuste dos horários dos coletivos ou do aumento das frotas.
Tópicos Relacionados

Recomendado para você

STF se vê na mira de candidatos, e reação de ministros gera nova divisão interna
Os policiais foram até Santo André, nas imediações do Faça Fácil, onde ocorreu o duplo homicídio
Homem e mulher são mortos a tiros no meio da rua em Cariacica
Daniele Loureiro dos Santos, de 24 anos, foi morta a tiros dentro de casa em Linhares
Menina de 6 anos liga para tia e pede ajuda após mãe ser morta a tiros em Linhares

