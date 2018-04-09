  • Avenida Adalberto Simão Nader é totalmente liberada, em Vitória
Sentido único

Avenida Adalberto Simão Nader é totalmente liberada, em Vitória

Via passou por ajustes após a inauguração do Aeroporto de Vitória e, agora, consegue servir de passagem para 3 mil veículos por hora

Publicado em 09 de Abril de 2018 às 18:49

Redação de A Gazeta

Avenida Adalberto Simão Nader comporta 40% mais carros após reforma Crédito: Secretaria de Trânsito/Divulgação
Depois de inaugurado o Aeroporto de Vitória e feitos os ajustes na Avenida Adalberto Simão Nader, na Capital, a via foi totalmente liberada na noite deste domingo (8). Agora, as faixas são todas no sentido da Praia de Camburi. De acordo com a prefeitura, os testes nos semáforos já foram feitos e todos os equipamentos funcionam normalmente. 
Já a nova pista do outro lado da via (sentido Goiabeiras) é usada pelos motoristas que seguem para a avenida Fernando Ferrari e também para o novo terminal de passageiros do aeroporto de Vitória.
Com as reformas, a previsão é de que a avenida consiga comportar um fluxo cerca de 40% maior, podendo suportar um volume de três mil veículos por hora. Por outro lado, segundo a prefeitura, a antiga pista que seguia para Camburi já estava aberta, mas, agora, passa a ser via local para acesso aos bairros Mata da Praia e Bairro República. 
ESTACIONAMENTO
Já a partir desta segunda-feira (9), a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) inicia a alteração da sinalização da via secundária (local), com a criação da Zona 30 de velocidade segura. Também teve início a demarcação de 300 vagas de estacionamento ao longo da via. Até sexta-feira (13), o trabalho deverá estar concluído, segundo previsão do órgão. 
Pelo projeto da prefeitura, os veículos vão trafegar, no máximo, a até 30 km/h. O modelo já existe na Avenida Presidente Costa e Silva, que ainda recebeu vasos de flores. Uma ciclofaixa foi instalada, interligando as ciclovias das avenidas Fernando Ferrari e Adalberto Simão Nader.
CAPACIDADE DA PISTA DEVE AUMENTAR 40%
Segundo o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Tyago Hoffmann, com essa ampliação, a estimativa é de que capacidade de fluxo da nova Adalberto aumente cerca em 40%, chegando a 3 mil veículos por hora. O acesso ao novo Aeroporto de Vitória também contará com 250 novas espécies de árvores.
Nesta última semana o esforço foi grande. Equipes da Setran e da Sedec atuaram para que a via pudesse hoje estar livre, segura e bem sinalizada. Uma avenida renovada, num ponto estratégico, que servirá diretamente ao novo terminal e que também permitiu que os bairros vizinhos e o comércio de beneficiassem, comemorou.
