Agentes da Força Nacional de Segurança chegarão ao Espírito Santo em agosto Crédito: Divulgação

início do mês de julho e acontecer em 16 bairros de Cariacica, a atuação de 80 agentes da Força Nacional patrulhando ruas da cidade foi adiada para começar no dia 28 de agosto deste ano. O número de bairros que serão monitorados também aumentou de 16 para 28. Antes prevista para começar noe acontecer em 16 bairros de Cariacica, a atuação de 80 agentes da Força Nacional patrulhando ruas da cidade foi adiada para começar no dia 28 de agosto deste ano. O número de bairros que serão monitorados também aumentou de 16 para 28.

Rádio CBN Vitória. Apesar do patrulhamento começar em agosto, um grupo de 20 agentes responsáveis pelo setor de inteligência da polícia judiciária da Força Nacional chegará ao estado a partir da próxima semana. A mudanças de data e a ampliação na área de atuação foram confirmadas nesta sexta-feira (28), pelo subsecretário de Estado da Segurança Pública, Guilherme Pacífico, em entrevista à

O subsecretário explicou que os 20 agentes de polícia judiciária vão realizar os trabalhos investigativos, para que o grupo de patrulhamento nas ruas tenha um maior detalhamento das áreas que irão atuar. O agrupamento de inteligência terá um delegado responsável, investigadores e peritos. O grupo de 80 agentes para patrulhamento nas ruas ficará em alojamentos organizados pela Polícia Militar.

Your browser does not support the audio element. Atuação da Força Nacional em 28 bairros de Cariacica começa em agosto

O subsecretário Guilherme Pacífico avalia que a atuação da Força Nacional terá papel decisivo para enfraquecer organizações criminosas de Cariacica. "A gente precisa inverter essa logica de só mexer nos sintomas. Vamos atacar na causa, na raiz do problema, sair do andar de baixo e ir para o andar de cima das organizações, ter um enfrentamento mais qualificado. Isso que nós trabalhamos aqui", disse o subsecretário.

BAIRROS CONTEMPLADOS

A princípio, as tropas atuariam em 16 bairros contemplados pelas ações do programa Estado Presente, como Flexal I, Flexal II e Nova Rosa da Penha. Entretanto, outros 12 bairros foram incluídos na operação, como Itacibá, Jardim América, Porto de Santana e Cariacica Sede.

Força Nacional de Segurança quando esteve em Vitória durante a greve da Polícia Militar no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira | Arquivo | GZ

A vinda da Força Nacional para Cariacica faz parte da implantação do Programa de Enfrentamento à Criminalidade Violenta, do Governo Federal, com o objetivo de reduzir índices de homicídio. A indicação do município levou em consideração os índices de criminalidade apurados de 2015 a 2017.

Os trabalhos da Força Nacional acontecerão em conjunto com agentes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. O grupo chegará ao estado com 20 viaturas, 100 fuzis e 100 pistolas.

JUNINHO DESTACA AÇÕES SOCIAIS

O prefeito de Cariacica, Geraldo Luzia de Oliveira Junior, Juninho, afirmou que no dia 12 de julho o ministro da Cidadania, Osmar Terra, estará na cidade para inaugurar um espaço dedicado à prática de esportes e o incentivo à cultura. Na avaliação do prefeito, o trabalho desenvolvido neste espaço, somado à ação das forças policiais, será decisivo para o combate à violência no município.

“A gente espera que essa política venha agregar. Se for só polícia (no combate à violência), não adianta. Se fosse só repressão e ostensivo, eu seria o primeiro que seria contra. Não é por aí”, opinou o prefeito.

O programa realizado em Cariacica também será implementado nas cidades de Ananindeua (PA), Goiânia (GO), Paulista (PE) e São José dos Pinhais (PR).

FORÇA NACIONAL EM CARIACICA

Início das investigações: Primeira semana de julho

Chegada de grupo para patrulhamento: 28 de agosto

Quantidade: 100 agentes

Duração: 4 meses

Locais: 28 bairros

Equipamentos: 20 viaturas, 100 fuzis e 100 pistolas

Organização: Dos 100 agentes, 80 ficaram em alojamentos da PM e atuaram no patrulhamento ostensivo. 20 vão atuar na parte investigativa, e ficarão em alojamentos da Polícia Civil

16 bairros escolhidos no primeiros planejamento: Flexal I, Flexal II, Graúna, Padre Gabriel, Alzira Ramos, Castelo Branco, Jardim Botânico, Jardim de Alah, Rio Marinho, Nova Esperança, Nova Rosa da Penha, Bandeirantes, Bela Aurora, Maracanã, Vista Mar e Vila Isabel

12 novos bairros escolhidos: Cariacica Sede, Prolar, Aparecida, Porto de Santana, Porto Novo, Itacibá, Nova Brasília, Nova Valverde, Mucuri, Campo Grande e Vila Capixaba.