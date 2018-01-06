Assinantes vão ter acesso a conteúdos exclusivos no Gazeta Online

Jornalistas na Redação de A GAZETA: equipe passou por mudanças e treinamento para entregar o melhor conteúdo do Espírito Santo aos assinantes Crédito: Vitor Jubini

O Gazeta Online entra em uma nova fase. Na esteira do que já fazem os principais sites de notícias do Brasil e do mundo, a partir deste domingo (07) o portal passará a cobrar pelo seu conteúdo. O objetivo central é entregar o que há de melhor aos assinantes, sempre tendo o Espírito Santo como pauta principal. Parte do site  reportagens especiais, análises e os colunistas, por exemplo  só será acessada por quem assinar. O material exclusivo será identificado pela letra G na cor amarela. Para ter acesso a ele, começará, também neste domingo, a cobrança por esse material.

Nós precisamos ter independência financeira para ter independência editorial. O bom jornalista investiga governos, atos públicos e, para isso, precisa de independência. É uma parceria com o leitor, diz Abdo Chequer, diretor de jornalismo da Rede Gazeta. Todas as sociedades bem-sucedidas têm imprensa forte.

Já neste domingo estarão disponíveis três pacotes de acesso ao Gazeta Online, cada um com suas vantagens. Em comum, o acesso ao conteúdo exclusivo e à NewsLetter (boletim informativo enviado por e-mail).

No Plano Digital Clube, o assinante fará parte do Clube do Assinante e terá direito a descontos de 15% em estabelecimentos parceiros e 50% em shows, cinemas e eventos culturais.

Já no Plano Digital AG, a vantagem é o acesso à versão digital do impresso. E no Plano Digital Premium, o assinante fará parte do Clube do Assinante e terá direito à versão digital do jornal e a revistas especiais.

Nos três primeiros meses, o custo do Plano Digital Clube e do Plano Digital AG será de R$ 1. Passará para R$ 15,90 a partir do quarto mês. No Plano Digital Premium, os três primeiros meses saem por R$ 5,99 e R$ 19,90, do quarto mês em diante.

O diretor-geral da Rede Gazeta, Café Lindenberg, diz que, ao longo dos 90 anos da empresa, ela se adaptou às mudanças tecnológicas e aos hábitos de consumo. Só colocar o paywall (a cobrança) para funcionar não é garantia de sucesso. Dessa forma, houve todo um estudo por trás para saber se a implementação seria viável. Nós também investimos na capacitação da equipe para garantir que o serviço ganhe em qualidade.

CLIQUES

A partir do dia 15 de janeiro, não assinantes terão acesso a um número limitado de matérias, mesmo as não exclusivas. A partir do décimo clique o leitor será convidado a se cadastrar. Depois disso, ele terá direito a quatro cliques livres para qualquer matéria. E, a partir da 15ª matéria, será convidado a fazer a assinatura digital.

Leitores que já são assinantes do jornal A GAZETA diariamente e que já têm acesso à sua versão digital também terão direito ao conteúdo exclusivo do Gazeta Online. Quem assina só a versão digital também poderá acessar. Quem assina A GAZETA somente nos fins de semana, não terá.

O leitor passa a entender que temos um conteúdo e que esse conteúdo é exclusivo, só nosso, da Rede Gazeta. E estamos criando um valor diferenciado, que deve ser monetizado para garantir a sustentabilidade do produto, afirma Marcello Moraes, diretor de Negócios da Rede Gazeta.

Ele reconhece que será necessária uma adaptação, já que o leitor está acostumado há anos com conteúdo gratuito no site. Mas, como ele aponta, a cobrança é uma tendência. Seguimos a linha de fazer com que a sustentabilidade do negócio venha pela cobrança de um conteúdo que é produzido e que é caro para ser produzido, diz Moraes.

Para o editor Digital de A GAZETA, Aglisson Lopes, as assinaturas são a chave para o jornalismo se manter qualificado: Esse é um planejamento que não nasceu hoje e que está seguindo uma tendência mundial. Nosso objetivo é seguir fazendo jornalismo de qualidade, combativo. Todo esse movimento é para aumentar ainda mais a qualidade do nosso jornalismo, valorizar ainda mais o leitor que se identifica com a nossa proposta editorial, com o que a gente faz. Estreitar os laços com esse leitor que enxerga o valor que a imprensa tem.

COMO FUNCIONA

1. Exclusivo para assinantes: A partir deste domingo (07), os títulos de reportagens especiais, matérias exclusivas, análises, opiniões de colunistas e articulistas serão acompanhados de um símbolo G amarelo. (Confira a imagem abaixo)

Exclusivo para assinantes Crédito: Reprodução

2. Matérias exclusivas: Ao acessar a matéria com o ícone amarelo, você verá um aviso com a informação de bloqueio à leitura. Clique na imagem para acesso à página de assinatura. *Para assinantes de A GAZETA Digital, basta clicar no botão Entrar para acesso ao conteúdo exclusivo.

Matérias exclusivas Crédito: Reprodução

3. Assinatura: Clique no botão Assine já para visualizar os planos de assinatura e escolha o de sua preferência. Leia o termo para concordar com o contrato de prestação de serviços e clique em assinar.

4. Cadastro: Cadastro: Antes de inserir dados de pagamento, realize seu cadastro e crie uma senha de acesso. Para usuários já cadastrados no Gazeta Online, basta completar o formulário com endereço residencial e prosseguir para o pagamento.

Cadastro Crédito: Reprodução

5.

Pagamento:

Insira os dados de seu cartão de crédito e clique em Finalizar compra.

Pagamento Crédito: Reprodução

6. Confirmação de e-mail: Após o processo de pagamento, confirme seu e-mail em sua caixa de entrada, caso tenha realizado o cadastro pela primeira vez. *Se já possui o cadastro no Gazeta Online, o processo está concluído.

7. Aproveite: Após os passos, aproveite os conteúdos exclusivos e as matérias ilimitadas no Gazeta Online.

INDEPENDÊNCIA EDITORIAL

A redação está equipada para atuar no mundo com foco no digital. Teremos um produto competitivo, Café Lindenberg, diretor-geral





Nós precisamos ter a independência financeira para ter independência editorial, Abdo Chequer

diretor de Jornalismo





Estamos criando um valor diferenciado, que deve ser monetizado para garantir a sustentabilidade

Marcello Moraes, diretor de negócios





Todo esse movimento é para estreitar os laços com esse leitor que enxerga o valor que a imprensa tem