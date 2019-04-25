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Mobilidade urbana

As mudanças no trânsito da Grande Vitória durante a Festa da Penha

As vias dos municípios de Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória sofrerão alterações para receber romarias e missas

Publicado em 25 de Abril de 2019 às 19:51

Karen Benicio

Karen Benicio

Publicado em 

25 abr 2019 às 19:51
Passagem da Romaria dos Homens pela Segunda Ponte Crédito: Alan Rodrigues / 11ª Procissão Fotográfica - Faesa
Com o objetivo de promover a segurança dos fiéis durante a programação de romarias e missas da Festa da Penha 2019, o trânsito nas rodovias federais, avenidas e ruas dos municípios de Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória sofrerão mudanças.
Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar e da Guarda Municipal estarão em pontos estratégicos para orientar os motoristas e fiscalizar o cumprimento e respeito a sinalização das vias.
CARIACICA
No município de Cariacica, a interdição ocorrerá neste sábado (27) na BR 262, Segunda Ponte. Os dois sentidos da via serão bloqueados a partir das 19h para receber a Romaria dos Homens. Os motoristas que precisarem trafegar pelo local para ter acesso as cidades de Vitória e Vila Velha deverão seguir pelas Cinco Pontes (Florentino Avidos), em São Torquato. O fluxo de veículos será normalizado após o término da procissão.
O PERCURSO
O percurso da Romaria dos Homens abrange cerca de 15 quilômetros entre os municípios de Vitória e Vila Velha. Os romeiros sairão da Catedral, na Cidade Alta, por volta das 19h em direção a Avenida Carlos Lindenberg. Posteriormente, a procissão seguirá pelas avenidas Jerônimo Monteiro, Champagnat e rua Antônio Ataíde até a chegada no Parque da Prainha.
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SERRA
Na Serra, também haverá interdição neste sábado (27) da pista lateral da BR 101, em Laranjeiras, até a antiga entrada do aeroporto de Vitória. O bloqueio acontece a partir das 14h para a passagem de um grande grupo de fiéis da Romaria dos Homens em direção a Catedral. O fluxo de veículos será normalizado após o término da procissão pela rodovia.
VILA VELHA
Já na cidade de Vila Velha, os bloqueios acontecerão no sábado (27), domingo (28) e segunda-feira (29).
No sábado (27), haverá interdições para a Romaria dos Homens a partir das 19h nas Avenidas Carlos Lindenberg, Jerônimo Monteiro, Champagnat e rua Antônio Ataíde no sentido Vitória/Vila Velha, até o Parque da Prainha.
Os condutores que necessitarem passar por essas vias para acessar os bairros das regiões 3 e 5 e para a orla da cidade, podem trafegar pelo viaduto Alfredo Copolillo, que fica sobre a avenida Carlos Lindenberg, até chegarem na Rodovia Darly Santos. Outra opção é utilizar a estrada Jerônimo Monteiro para acessar os bairros de São Torquato, Paul, Santa Rita e Aribiri.
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No mesmo dia, a cidade também recebe a Romaria das Pessoas com Deficiência. A Praça Duque de Caxias e Avenida Luciano das Neves até chegar ao Parque da Prainha estão fechadas a partir das 8h. A liberação das pistas ocorrerá após a passagem da procissão.
No domingo (28), acontece a Missa dos Motociclistas. As ruas no entorno do Parque da Praianha serão interditadas a partir das 10h. No turno vespertino, ocorrerá a Romaria das Mulheres. A rua Cabo Ailson Simões, Antônio Ataíde e as avenidas Jerônimo Monteiro, Champagnat estarão fechadas a partir das 13h.
Por fim, na segunda-feira (29), haverá a Romaria dos Ciclistas. As avenidas João Francisco Gonçalves, Carlos Lindenberg, Jerônimo Monteiro, Champagnat e a rua Antônio Ataíde com chegada no Parque da Prainha estarão bloqueadas a partir das 8h30.
Todas as vias citadas terão o fluxo de veículos normalizado após o encerramento dos eventos.
VITÓRIA
Na Capital, o bloqueio acontecerá durante a Romaria dos Homens, neste sábado (27). O trecho entre as ruas José Marcelino e Pedro Palácios, no cruzamento das ruas Professor Baltazar e Treze de Maio, Centro, estará totalmente interditado durante a procissão.
A praça Dom Luiz Scortegagna e as vias José Marcelino, São Francisco, Caramuru, Caís de São Francisco, Cleto Nunes, Marcos de Azevedo, Duarte Lemos e Nair Azevedo Silva estarão temporariamente fechadas das 14h até as 00h. O trânsito será desviado pelas ruas adjacentes.
A liberação das vias ocorrerá após a passagem da procissão.
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