As melhores escolas públicas do Espírito Santo no Enem

Pelo segundo ano consecutivo, a Escola José Pinto Coelho, em Santa Teresa, na região Serrana do Espírito Santo, ficou no topo do ranking das melhores escolas públicas do Estado, de acordo com a nota de cada instituição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O levantamento foi feito pela Folha de São Paulo e leva em consideração instituições com mais de 61 alunos que fizeram a prova.
Desta vez, a instituição atingiu 568.46 pontos na média das questões da prova, número menor do que o resultado do ano passado, quando a escola atingiu 572.21 pontos na mesma referência.
Além dela, a EEEM Godofredo Schneider, de Vila Velha, EEEM Irmã Maria Horta, em Vitória, CEEFMTI Bráulio Franco, em Muniz Freire e EEEM Professor Renato José da Costa Pacheco, em Vitória, também protagonizaram no ranking das 10 primeiras do Espírito Santo.
Grande Vitória
Na Grande Vitória, a escola pública que mais pontuou foi a EEEFM Professor Renato José da Costa Pacheco, com 563.78 pontos. Seguida dela, a EEEFM Godofredo Schneider, que ficou com 563.63 pontos.
Depois das duas primeiras colocadas, a EEEFM Clovis Borges Miguel pontuou o terceiro lugar, com 551.92 e a EEEM Irmã Maria Horta, em Vitória, com com 547.02 pontos.
Os rankings publicados pelo Gazeta Online seguem o mesmo critério da Folha de São Paulo e considera apenas as instituições com mais de 61 alunos que fizeram a prova. A Folha também exclui do levantamento escolas com menos de dez alunos do 3º ano no exame e/ou com menos de 50% do total de estudantes na prova. Para ver os dados completos que incluem todas as escolas, sem recorte, clique aqui.