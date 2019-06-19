Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ranking

As melhores escolas públicas do Espírito Santo no Enem

Unidade de Santa Teresa fica no topo do ranking pela segunda vez consecutiva

Publicado em 19 de Junho de 2019 às 01:00

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

19 jun 2019 às 01:00
Alunos da Escola José Pinto Coelho, em Santa Teresa, que obteve a melhor nota Crédito: Arquivo | 2018
Pelo segundo ano consecutivo, a Escola José Pinto Coelho, em Santa Teresa, na região Serrana do Espírito Santo, ficou no topo do ranking das melhores escolas públicas do Estado, de acordo com a nota de cada instituição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O levantamento foi feito pela Folha de São Paulo e leva em consideração instituições com mais de 61 alunos que fizeram a prova.
Desta vez, a instituição atingiu 568.46 pontos na média das questões da prova, número menor do que o resultado do ano passado, quando a escola atingiu 572.21 pontos na mesma referência.
Além dela, a EEEM Godofredo Schneider, de Vila Velha, EEEM Irmã Maria Horta, em Vitória, CEEFMTI Bráulio Franco, em Muniz Freire e EEEM Professor Renato José da Costa Pacheco, em Vitória, também protagonizaram no ranking das 10 primeiras do Espírito Santo.
Grande Vitória
Na Grande Vitória, a escola pública que mais pontuou foi a EEEFM Professor Renato José da Costa Pacheco, com 563.78 pontos. Seguida dela, a EEEFM Godofredo Schneider, que ficou com 563.63 pontos.
Depois das duas primeiras colocadas, a EEEFM Clovis Borges Miguel pontuou o terceiro lugar, com 551.92 e a EEEM Irmã Maria Horta, em Vitória, com com 547.02 pontos.
Os rankings publicados pelo Gazeta Online seguem o mesmo critério da Folha de São Paulo e considera apenas as instituições com mais de 61 alunos que fizeram a prova. A Folha também exclui do levantamento escolas com menos de dez alunos do 3º ano no exame e/ou com menos de 50% do total de estudantes na prova. Para ver os dados completos que incluem todas as escolas, sem recorte, clique aqui

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede do STF
Os ministros do STF e os abusos de poder
Dino Fonseca e Patrick Ribeiro
Dino Fonseca canta clássico do rock e dos ano 80 em Vitória; veja fotos
Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados