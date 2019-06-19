As melhores escolas públicas do Espírito Santo no Enem

Alunos da Escola José Pinto Coelho, em Santa Teresa, que obteve a melhor nota Crédito: Arquivo | 2018

Pelo segundo ano consecutivo, a Escola José Pinto Coelho, em Santa Teresa, na região Serrana do Espírito Santo, ficou no topo do ranking das melhores escolas públicas do Estado, de acordo com a nota de cada instituição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O levantamento foi feito pela Folha de São Paulo e leva em consideração instituições com mais de 61 alunos que fizeram a prova.

Desta vez, a instituição atingiu 568.46 pontos na média das questões da prova, número menor do que o resultado do ano passado, quando a escola atingiu 572.21 pontos na mesma referência.

Além dela, a EEEM Godofredo Schneider, de Vila Velha, EEEM Irmã Maria Horta, em Vitória, CEEFMTI Bráulio Franco, em Muniz Freire e EEEM Professor Renato José da Costa Pacheco, em Vitória, também protagonizaram no ranking das 10 primeiras do Espírito Santo.

Grande Vitória

Na Grande Vitória, a escola pública que mais pontuou foi a EEEFM Professor Renato José da Costa Pacheco, com 563.78 pontos. Seguida dela, a EEEFM Godofredo Schneider, que ficou com 563.63 pontos.

Depois das duas primeiras colocadas, a EEEFM Clovis Borges Miguel pontuou o terceiro lugar, com 551.92 e a EEEM Irmã Maria Horta, em Vitória, com com 547.02 pontos.