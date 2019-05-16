Aplicativo Ônibus GV já está disponível e pode ser baixado no celular Crédito: Eduardo Dias

O sistema de internet grátis via Wi-Fi já está em funcionamento em 100 ônibus do Sistema Transcol que circularam pela Grande Vitória. O que também ficou disponível para os passageiros, a partir desta quinta-feira (16), é um aplicativo de celular feito para fornecer informações como horários, localização e percurso de todos os coletivos da frota do Transcol e dos ônibus municipais de Vitória. Um passageiro poderá, por exemplo, saber em quanto tempo o ônibus que ele espera passará no ponto onde ele está.

A expectativa do Governo do Estado é para que, até o fim deste ano, o serviço de internet grátis esteja funcionando em 600 ônibus das linhas troncais do Transcol – coletivos que transportam os passageiros de terminal a terminal. O serviço do aplicativo “ÔnibusGV” também poderá ser usado por passageiros dos ônibus municipais da cidade de Vitória. Os ônibus da Capital, no entanto, não terão os serviços de Wi-Fi.

Your browser does not support the audio element. App reúne horário, localização e trajeto dos ônibus da Grande Vitória

Antes de iniciar uma viagem, o usuário poderá, por meio do aplicativo, visualizar a localização do ônibus naquele momento, consultar a previsão de horário para o ponto selecionado e ver o trajeto que o ônibus fará. O acesso ao sistema de internet grátis do ônibus será realizado pelo aplicativo ÔnibusGV, desta forma os passageiros poderão acessar redes sociais, sites de notícias e outros portais. O aplicativo já está disponível via Google Play. A liberação para download na Apple Store está prevista para acontecer em até 72 horas.

O secretário de Transportes e Obras Públicas do Espírito Santo, Fábio Damasceno, explicou como será o serviço de localização em tempo real do aplicativo.

"Ele indica a localização e o itinerário do ônibus, que é uma ferramenta que nós não tínhamos. Indica se o ônibus tem Wi-Fi também. Vai também no futuro ver qual ônibus tem ar-condicionado. Quando mostra o itinerário, ele mostra a localização daquele ônibus. Se eu estou em um ponto na Avenida Dante Michelini e o ônibus vai demorar 10 minutos para chegar, você vai ver que ele está lá em Jardim Camburi e ver o itinerário do ônibus para chegar onde eu estou", explicou o secretário.

GOVERNADOR RESPONDE CRÍTICAS À INSEGURANÇA

Assim que o serviço de Wi-Fi nos ônibus foi anunciado, uma reclamação recorrente entre os passageiros foi em relação à segurança dentro dos coletivos e os diversos roubos de celulares que têm ocorrido. O governador Renato Casagrande argumentou que a possível ocorrência de alguns crimes não pode impedir uma melhora do serviço.

"Não podemos deixar de fazer as coisas pelo desafio de segurança. Senão também não faríamos uma praça, porque se constrói uma praça, as pessoas vão à praça, muitas vezes são abordadas por um criminoso, mas não podemos deixar de fazer a praça. A gente não pode deixar de fazer as coisas enquanto a gente enfrenta o desafio que é o combate ao crime", opinou o governador.

O Governo do Estado também confirmou que, a partir de mês de junho deste ano, 100 novos ônibus do sistema Transcol terão ar-condicionado. A expectativa é para que a climatização esteja presente em 600 coletivos até 2022.

Aplicativo ÔnibusGV

ONDE BAIXAR?

O aplicativo já está disponível para aparelhos Android no Google Play. A liberação para download na Apple Store está prevista para acontecer em até 72 horas, de acordo com a Secretaria de Transportes e Obras Públicas. O aplicativo é gratuito.

O QUE VAI MOSTRAR?

Horários de partida das linhas de ônibus troncais e alimentadoras da frota do Transcol, localização e percurso. O mesmo vale para as linhas dos ônibus municipais de Vitória. A tela também vai mostrar se o ônibus que está próximo do seu ponto tem ou não o serviço de wi-fi gratuito.

QUEM PODE USAR?

Todos os passageiros do sistema Transcol e municipais de Vitória que baixarem o aplicativo gratuitamente.

QUANTOS ÔNIBUS SÃO MONITORADOS?

Todos os ônibus das linhas de Transcol e municipais de Vitória

QUANTOS ÔNIBUS TEM WI-FI?

Nesta primeira fase que já está em funcionamento, são 100 ônibus do Transcol. Até o final do ano, será ofertado o sinal de internet em 600 ônibus das linhares troncais (que fazem a ligação entre terminais da Grande Vitória).

QUEM PODE ACESSAR O WI-FI DO TRANSCOL?