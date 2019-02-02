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Sortudo!

Apostador de Guarapari leva mais de R$ 2 milhões na Lotofácil

As dezenas sorteadas foram: 02-06-07-10-11-13-15-16-17-18-19-21-23-24-25
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

01 fev 2019 às 23:48

Publicado em 01 de Fevereiro de 2019 às 23:48

Crédito: Reprodução
Um apostador de Guarapari levou a bolada de R$ 2.189.946,06 no concurso 1771 da Lotofácil, sorteada nesta sexta-feira (01).
As dezenas sorteadas foram: 02-06-07-10-11-13-15-16-17-18-19-21-23-24-25.
Na última segunda-feira (28), o sortudo da vez foi um morador de Colatina, que levou o prêmio de R$ 180.158,35.
 

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