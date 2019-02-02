Apostador de Guarapari leva mais de R$ 2 milhões na Lotofácil

As dezenas sorteadas foram: 02-06-07-10-11-13-15-16-17-18-19-21-23-24-25.
Na última segunda-feira (28), o sortudo da vez foi um morador de Colatina, que levou o prêmio de R$ 180.158,35.
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