Apostador de Domingos Martins ganha R$ 330 mil na Lotofácil

Jogo da Lotofácil Crédito: Divulgação

Um apostador de Domingos Martins acertou 15 dezenas da Lotofácil e vai levar para casa R$ 330 mil. O sorteio foi realizado na noite desta quarta-feira (11), em São Paulo.

Junto com a aposta do Estado, houve outros cinco ganhadores: um de Teofilo Otoni (MG), um de Araras (SP), um de Campinas (SP), um de São Caetano do Sul (SP) e um de São Paulo (SP). Cada um vai levar para casa R$ 330.481,66.

As dezenas sorteadas foram: 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 22, 23 e 24.