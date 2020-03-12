Apostador de Domingos Martins ganha R$ 330 mil na Lotofácil

Um apostador de Domingos Martins acertou 15 dezenas da Lotofácil e vai levar para casa R$ 330 mil. O sorteio foi realizado na noite desta quarta-feira (11), em São Paulo.
Junto com a aposta do Estado, houve outros cinco ganhadores: um de Teofilo Otoni (MG), um de Araras (SP), um de Campinas (SP), um de São Caetano do Sul (SP) e um de São Paulo (SP). Cada um vai levar para casa R$ 330.481,66.
As dezenas sorteadas foram: 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 22, 23 e 24.
Quem acertou 14 dezenas vai embolsar R$ 1.025,41. Foram 850 apostas contempladas. Com 13 acertos, foram 24.338 apostas, cada um ganhando R$ 25. Outras 246.400 apostas acertaram 12 dezenas e ganharam R$ 10. Por fim, 1.200.766 apostas acertaram 11 dezenas e ganharam R$ 5 cada.