Apostador de Colatina leva mais de R$ 420 mil na Lotofácil

Um apostador de Colatina levou a bolada de R$ 423.149,96 no concurso 1783 da Lotofácil, sorteada nesta sexta-feira (01). As dezenas sorteadas foram: 03-04-08-10-11-12-14-15-18-20-21-22-23-24-25
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados