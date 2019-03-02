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Apostador de Colatina leva mais de R$ 420 mil na Lotofácil

As dezenas sorteadas foram: 03-04-08-10-11-12-14-15-18-20-21-22-23-24-25
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

02 mar 2019 às 00:52

Publicado em 02 de Março de 2019 às 00:52

Crédito: Reprodução
Um apostador de Colatina levou a bolada de R$ 423.149,96 no concurso 1783 da Lotofácil, sorteada nesta sexta-feira (01). As dezenas sorteadas foram: 03-04-08-10-11-12-14-15-18-20-21-22-23-24-25
 

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