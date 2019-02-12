Bicicletas foram recolhidas e estão guardadas em um pátio da Prefeitura de Vila Velha Crédito: Eduardo Dias

Vila Velha não terá mais o serviço de bicicletas e patinetes dockless (que não precisam ser deixados em um ponto fixo). A empresa responsável pelas bikes compartilhadas, que já atua em Vitória, desistiu de operar na cidade canela-verde depois que a prefeitura do município recolheu 130 bicicletas que estavam espalhadas em vários lugares de Vila Velha

De acordo com a empresa, embora a prefeitura tenha afirmado que a Yellow não tinha autorização para atuar em Vila Velha, o contato com as autoridades do município foi feito. No entanto, a mudança de postura da prefeitura fez a empresa desistir do negócio.

"A empresa afirma que sua atividade é de locação de veículos e, como tal, é sustentada pelas normas federais do Contran e prescinde de qualquer autorização. Basta a inscrição municipal, que no caso de Vila Velha foi solicitada por meio de cadastro no Portal "Simplifica ES".

A empresa informou ao Gazeta Online que, ao mesmo tempo em que seguiu as regras federais, manteve contato frequente com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha antes de disponibilizar os veículos na cidade, como é praxe da empresa.

A Yellow afirmou que recebeu aval das autoridades do município para iniciar suas atividades.

"No entanto, desde a última sexta-feira (08), fomos surpreendidos por uma mudança radical de postura da prefeitura, inclusive com a apreensão das bikes. Diante da nova postura da prefeitura, a Yellow deixará de operar na cidade", diz a nota enviada pela empresa.

Your browser does not support the audio element. Após polêmica, empresa de bicicletas compartilhadas desiste de Vila Velha

EMPRESA VAI AMPLIAR SERVIÇO EM VITÓRIA

As bicicletas e patinetes que seriam colocados em Vila Velha, agora serão distribuídos por Vitória. A empresa, que já atua em mais de 15 bairros da Capital capixaba, vai ampliar o número de bikes na cidade, mas ainda não informou quais outros bairros vão receber o serviço.

"As bicicletas e patinetes que serviriam à população de Vila Velha serão incorporadas à frota de Vitória. A empresa espera ampliar a área de atuação em brev" Yellow, empresa responsável por bicicletas e patinetes - Cargo do Autor

Multada pela prefeitura de Vila Velha em R$ 930 por bicicleta, um total de aproximadamente R$ 120 mil, a Yellow prometeu recorrer e garantiu que "o departamento jurídico da empresa está tomando as devidas providências".

O QUE DIZ A PREFEITURA

Procurada pela reportagem sobre a saída da empresa do município, a prefeitura ainda não se manifestou.

SERVIÇO

Preço

Bicicleta: R$ 1,00 a cada 10 minutos; Patinete: R$2,50 para desbloqueio e R$ 0,50 por minuto.

Bairros

Patinete: Bento Ferreira, Praia do Suá, Enseada do Suá, Santa Helena, Praia do Canto, Jardim da Penha e Mata da Praia.

Bicicleta: Ilha de Santa Maria, Monte Belo, Bento Ferreira, Praia do suá, Enseada do suá, Santa Helena, Santa Lucia, Praia do canto, Barro vermelho, Santa Luiza, Pontal de camburi, Jardim Camburi, Jardim da Penha, Mata da praia, República, Morada de camburi e Goiabeiras.

Funcionamento

Usuário deve se cadastrar no aplicativo Yellow. Por lá, acessa os veículos e locais disponíveis

Pagamento