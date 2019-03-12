Ao lado de irmão, Jane Cherubim grava vídeo com agradecimentos no ES

Jane Cherubim agradece pelo apoio que recebeu após o crime Crédito: Reprodução

A vítima recebeu alta médica na tarde do último domingo (10). Ela ficou internada após ser brutalmente agredida pelo namorado, Jonas do Amaral, na última segunda-feira, em Dores do Rio Preto. Antes de ter alta da Casa de Caridade de Carangola, em Minas Gerais, a vendedora Jane Cherubim gravou um vídeo, na companhia do irmão, Salvador Cherobin.Ela ficou internada após ser brutalmente agredida pelo namorado, Jonas do Amaral, na última segunda-feira, em Dores do Rio Preto.

Em vídeo, ela agradeceu pelo carinho e o apoio que recebeu. "Muito obrigada, muito obrigada a todos mesmo. Estou indo embora, graças imensamente a Deus e as orações de todos, de todos vocês", disse Jane.

Salvador aproveitou a oportunidade para agradecer aos funcionários do hospital pelo apoio e o atendimento prestado à irmã. "Pessoal, vou falar em nome da Jane, que ela ainda tem um pouco de dificuldade pra falar. Digo pra vocês que é difícil arrumar palavras para expressar a nossa tamanha gratidão por tudo que vocês fizeram pela minha irmã, pela minha família. Nós estamos cientes do que foi feito, foi muito além da excelência. Trouxeram ela de volta, recuperaram de forma exemplar. Nosso eterno gratidão à Santa Casa de Misericórdia de Carangola, que fez um excelente trabalho", disse.

Salvador também relembrou quando chegou no hospital com a irmã desacordada ao ser encontrada abandonada em uma estrada rural de Dores do Rio Preto. "Chegamos aqui na segunda-feira (4) em um desespero imenso, com a minha irmã desacordada, entre a vida e a morte. Encontramos um anjo logo na chegada, fomos bem recebidos".

ASSISTA

A vítima estava internada havia seis dias, após ter sido agredida por Jonas, que permanece foragido. De acordo com Salvador, ela deixou o hospital por volta das 18 horas. A vendedora saiu andando e amparada pelos familiares.

ENTENDA

04/03 (segunda-feira):

A vendedora Jane Cherubim, de 36 anos, foi espancada às 3 horas da madrugada, após sair do local de trabalho com o namorado Jonas Amaral, de 34 anos. Após a agressão, foi largada em uma estrada de Dores do Rio Preto. Por volta de 5h20 da manhã, foi encontrada pelos irmãos, seminua, desmaiada e torturada. Foi levada para um hospital de Carangola (MG). Depois de espancar a namorada, Jonas enviou um áudio por aplicativo para a sogra. . Após a agressão, foi largada em uma estrada de Dores do Rio Preto. Por volta de 5h20 da manhã, foi encontrada pelos irmãos, seminua, desmaiada e torturada. Foi levada para um hospital de Carangola (MG). Depois de espancar a namorada, Jonas enviou um áudio por aplicativo para a sogra.

OUÇA

Your browser does not support the audio element. Jonas de Amaral enviou áudio para a sogra

05/03 (terça-feira):

- Em recuperação no hospital, Jane conseguiu falar e confirmou que foi espancada pelo namorado.

- Justiça decretou a prisão do vendedor Jonas do Amaral, companheiro de Jane, acusado de tê-la espancado. Ele vai responder pelo crime de tentativa de feminicídio.

06/03 (quarta-feira):

- Jane já respirava sem aparelhos, conseguiu falar aos poucos, e permanecia muito inchada devido ao espancamento, ainda sem conseguir abrir os olhos. Em desabafo com a mãe, ela temia que o agressor entrasse no hospital.

- O pai de Jonas disse à Polícia que o rapaz telefonou para ele logo após cometer o crime, dizendo que "sua vida não valia mais nada".

07/03 (quinta-feira):

- A Polícia de Minas Gerais foi alertada para ajudar na localização de Jonas. Fotos de Jonas e a cópia do mandado de prisão foram distribuídas por várias equipes. Uma equipe foi checar uma denúncia em Pedra Menina, mas não obteve sucesso na prisão.

- A família de Jonas ajudou nas buscas do vendedor, que segue foragido da Justiça. Grupo de 40 pessoas se reuniu para procurá-lo na estrada que dá acesso ao Parque Nacional do Caparaó e nas proximidades.

- A Polícia acreditava que Jonas possa ter tido ajuda para fugir.

- No hospital, Jane se levantou da cama pela primeira vez e se viu no espelho.

08/03 (sexta-feira):

- Jane apresentou significativa melhora no quadro clínico, e seguia internada.

- Força-tarefa da Polícia do Espírito Santo e de Minas Gerais foi organizada para localizar Jonas Amaral.

- A Polícia afirma que iria pedir a prisão temporária do pai e do irmão de Jonas, suspeitos de terem alterado a cena do crime e ajudado o suspeito a fugir.

- Jane recebe a visita do advogado e do delegado, presta depoimento à polícia, chora muito, e passa mal em seguida, após relembrar o crime.

09/03 (sábado):

- No hospital, Jane continuava a ter vômitos e dores de cabeça, após ter prestado depoimento no dia anterior.

desiste de pedir a prisão deles. - O pai, o irmão e um amigo de Jonas foram ouvidos na Delegacia Regional de Alegre durante três horas. Polícia

- O advogado da família de Jonas acompanhava novos depoimentos prestados, e afirmou que os parentes do vendedor está sofrendo perseguição e ameaças na cidade de Espera Feliz (MG).

- A Polícia Civil pede para a delegacia de Imigração da Superintendência da Policia Federal do Espírito Santo travar a saída do vendedor Jonas Amaral nos aeroportos de todo país.

10/03 (domingo):

- Cerca de 50 pessoas faziram passeata em Espera Feliz, Minas Gerais, cidade de Jane Cherubim, pedindo justiça e respeito a todas as mulheres. Familiares da vendedora também participaram.