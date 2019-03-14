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Aluna agredida

Alunos da Ufes protestam na reitoria por mais segurança no campus

O ato aconteceu ao mesmo tempo em que o reitor da universidade, Reinaldo Centoducatte, realizou uma reunião com alguns estudantes da universidade para debater o problema da insegurança no local

Publicado em 14 de Março de 2019 às 14:35

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

14 mar 2019 às 14:35
Estudantes da Ufes realizam protesto na reitoria da universidade contra violência no campus Crédito: Eduardo Dias
Um grupo com mais de 60 estudantes da Universidade Federal do Espírito (Ufes) realizou um protesto na reitoria da instituição, na manhã desta quinta-feira (14), reivindicando o reforço da segurança do campus de Goiabeiras, em Vitória.
> Ufes garante verba para contratar PMs, mas não divulga efetivo
O ato aconteceu ao mesmo tempo em que o reitor da universidade, Reinaldo Centoducatte, realizou uma reunião com alguns estudantes da universidade para debater o problema da insegurança no local.
> Justiça mantém prisão de jovem que atacou estudante da Ufes
A principal motivação para a manifestação desta quinta-feira foi um ataque sofrido por uma estudante de Arquitetura, na manhã da última terça-feira, pouco minutos antes do início da aulas. A jovem foi atacada e enforcada por um homem de 25 anos. O agressor foi identificado como Deivid Pereira. Ele foi autuado por tentativa de homicídio e está preso.
> Sem dinheiro, Ufes reduz vigilância em Goiabeiras
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Durante o protesto, o grupo exibiu diversos cartazes reclamando sobre a insegurança no campus da universidade. A maior parte do grupo era formada por mulheres.

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