Alunos da Ufes protestam na reitoria por mais segurança no campus

Um grupo com mais de 60 estudantes da Universidade Federal do Espírito (Ufes) realizou um protesto na reitoria da instituição, na manhã desta quinta-feira (14), reivindicando o reforço da segurança do campus de Goiabeiras, em Vitória.
O ato aconteceu ao mesmo tempo em que o reitor da universidade, Reinaldo Centoducatte, realizou uma reunião com alguns estudantes da universidade para debater o problema da insegurança no local.
A principal motivação para a manifestação desta quinta-feira foi um ataque sofrido por uma estudante de Arquitetura, na manhã da última terça-feira, pouco minutos antes do início da aulas. A jovem foi atacada e enforcada por um homem de 25 anos. O agressor foi identificado como Deivid Pereira. Ele foi autuado por tentativa de homicídio e está preso.
Durante o protesto, o grupo exibiu diversos cartazes reclamando sobre a insegurança no campus da universidade. A maior parte do grupo era formada por mulheres.