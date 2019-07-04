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Coreia do Sul

Aluna do Ifes de Vitória na competição internacional de Linguística

Junto com ela, sete estudantes do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Ceará e Pernambuco, participarão da competição
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

04 jul 2019 às 18:26

Publicado em 04 de Julho de 2019 às 18:26

Aluna capixaba participará de Olimpíada Internacional de Linguística Crédito: Rhuan dos Santos
Julia Ramos Alves, de 18 anos, aluna do curso técnico em Edificações do campus de Vitória do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), é a única capixaba selecionada para compor a equipe brasileira na Olimpíada Internacional de Linguística, a ser realizada na Coreia do Sul entre os dias 29 de julho e 2 de agosto. Junto com ela, sete estudantes do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Ceará e Pernambuco, participarão da competição. 
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A capixaba contou que o interesse por grandes desafios começou cedo, desde quando ingressou nas Olimpíadas de Matemática, durante o ensino fundamental. "Participei pela primeira vez e percebi que era diferente do que eu tinha na escola. Resolvi me preparar, já que gostei muito. A de linguística eu não tinha tanto contato. Há questões com relação com línguas que nunca ouvi, nunca li e não conheço, mas, ao mesmo tempo, gosto muito de línguas estrangeiras. Quando descobri essa competição, me interessei bastante e consegui estar na internacional", resumiu.
Dentre as fases enfrentadas pela competidora, a primeira foi realizada online, no final de 2018, enquanto a segunda etapa foi no próprio Ifes. A terceira fase se deu na Universidade Federal de São Carlos, quando foram selecionados oito representantes brasileiros, dentre 60 finalistas. Ao todo, mais de 2500 estudantes tentaram uma vaga.
A PREPARAÇÃO
Para a jovem, a parte mais difícil é a quantidade de fenômenos linguísticos desconhecidos, com os quais vem se deparando agora. "É complicado porque nunca estudei realmente isso. Algumas pessoas que estão lá já estudaram assuntos relacionados à linguística propriamente. Prestando atenção em padrões linguísticos, na fonética e na morfologia, estou aprendendo de forma mais aprofundada, já que antes era mais curiosidade", revelou. 
A estudante passou ainda por uma etapa de treinamento intensivo no Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), entre os dias 17 e 22 de junho. De acordo com ela, lá foi possível ter contato, em tempo integral, com conteúdo novo e resolver problemas de modo individual e em grupo, simulando as situações da prova. 
A equipe brasileira é composta por oito pessoas e se divide em dois grupos. "Nós fomos vendo quem trabalha melhor com quem e desenvolve melhor as questões de grupo, já que vai ter prova em equipe também. Participamos de oficinas com pessoas relacionadas à área de Linguística, sobre temas como fonética, latim, etc. Muito proveitoso", contou.
EXPECTATIVAS
Julia fala esperançosa sobre todas as situações que pretende vivenciar na Coreia. "Espero ganhar muita experiência com todo aquele ambiente. E será gente do mundo inteiro, que se interessa não só pela linguística, mas pelo desafio que as Olimpíadas trazem, que foi o que me despertou principalmente. Vou conhecer muito mais sobre o assunto e sobre como estrangeiros se deparam com ele. Será muito interessante perceber a mistura disso lá e fazer a prova em si. Estou bem ansiosa e fazer a prova de grupo, especialmente, vai ser divertido. E também quero muito conhecer o país, soube que teremos um passeio com todas as pessoas participantes!", finalizou.
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