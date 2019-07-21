Altura de ondas impressiona surfista em Vila Velha; veja fotos

Ondas grandes na altura da Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: @strayafilmes | Reprodução

mar agitado com ondas impressionantes chamou a atenção de um surfista capixaba na manhã deste sábado (20). Lucas Medeiros, que é surfista de ondas grandes relatou, em conversa com a reportagem do Gazeta Online, que o fato aconteceu a cerca de 5 quilômetros da Praia da Costa, em Vila Velha. com ondas impressionantes chamou a atenção de umcapixaba na manhã deste sábado (20). Lucas Medeiros, que é surfista de ondas grandes relatou, em conversa com a reportagem do, que o fato aconteceu a cerca de 5 quilômetros da, em

VEJA VÍDEO

Espírito Santo, ali em Vila Velha. Essas ondas são muito grandes para o Estado, tinha muita chuva e muito vento", contou. De acordo com o atleta, a maior onda que ele "pegou" hoje, foi de cerca de 6 metros de altura. "Essas ondas de hoje foram meio atípicas para o que estamos acostumados no, ali em Vila Velha. Essas ondas são muito grandes para o Estado, tinha muita chuva e muito vento", contou.

Lucas disse, ainda, que no ano passado, no mesmo mês, esteve no mesmo local e também surfou ondas maiores. Em um segundo registro, ele e os amigos (@nxfriends) filmaram uma sequência de ondas quebrando em alto mar.

"No ano passado tinham ondas maiores também, mas não chegaram no tamanho das de hoje. É uma das maiores que já surfei. Tenho 1,70m e, até o topo da onda, é muito alto. Amanhã volto para lá de novo e acredito que vou conseguir pegar uma onda maior", concluiu o surfista.

ALERTA DA MARINHA

A Marinha do Brasil divulgou, nesta sexta-feira (19), alerta de mar muito agitado nos próximos dias em toda a costa leste brasileira. Os avisos de mar grosso, mar muito grosso, vento forte e de ressaca são para o litoral das Regiões Sul, Sudeste e Nordeste.

Na Região Sudeste, a agitação marítima começou a se espalhar e a ganhar força na quinta-feira (18), mas persiste nos próximos dias e se intensifica muito nos dias 20, 21, 22 de julho, e começa a diminuir durante o dia 23 de julho.