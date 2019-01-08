Alegando falta de pagamento, rodoviários de três empresas cruzam os braços

Rodoviários parados na frente da Viação Praia Sol, em Vila Velha Crédito: Caíque Verli | CBN

Alegando falta de pagamento, rodoviários de três empresas pararam as atividades na madrugada desta terça-feira (08). A paralisação pegou os passageiros de surpresa. Com isso, há reclamação de pontos lotados e espera em terminais.

Segundo informações de rodoviários, uma dessas empresas, a Viação Grande Vitória, que fica na Capital, efetuou o pagamento durante a madrugada e os ônibus voltaram a circular.

No entanto, Serramar, na Serra, e a Praia Sol, em Vila Velha, continuam com os coletivos nas garagens. Somente na empresa Praia Sol são 280 ônibus parados desde as 3h30. Os coletivos atendem, principalmente, Vila Velha. De acordo com os funcionários da Praia Sol, eles receberam 60% do salário.

O advogado do Sindirodoviários explicou que, para fins de pagamento, o sábado é considerado dia útil, portanto, o salário deveria ter sido pago até esta segunda-feira (07).

Segundo representante do sindicato dos rodoviários, a empresa Praia Sol disse que vai pagar até as 16h.

SERRAMAR

Sobre a empresa Serramar, um diretor do sindicato que está na garagem localizada na Serra informou que o que for decidido na Praia Sol será mantido na Serramar, porque as empresas são do mesmo grupo empresarial e a proposta é a mesma de pagar os salários até as 16h.

Ainda de acordo com o diretor, nessa viação há aproximadamente 130 ônibus parados, que atendem mais os balneários do município, como Manguinhos, Jacaraípe e Carapebus.

ESPERA EM PONTOS E TERMINAIS

Internautas entraram em contato com o Gazeta Online para relatar a situação dos coletivos nesta terça. Segundo eles, falta ônibus no Terminal de Vila Velha. Em Barramares, moradores afirmam que não passa nenhum coletivo. Há pessoas nos pontos desde as 4h40.

No bairro Carapebus, na Serra, uma outra internauta contou que chegou no ponto às 5h e ainda não conseguiu pegar um ônibus. A reclamação é a mesma no bairro Novo Horizonte, onde os pontos estão lotados.

CETURB

A Ceturb-ES informa que já oficiou o consórcio operador para que adote as providências necessárias para o retorno imediato da operação. Além das sanções previstas no regulamento dos transportes, também foram adotadas medidas operacionais para garantir a operação das linhas troncais, que são mais demandadas, com o remanejamento de veículos do consórcio operador.

GVBUS

O Gazeta Online entrou em contato com o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), que respondeu por meio de nota.

"Informamos que a paralisação é pontual, e atinge principalmente bairros de Vila Velha e alguns da Serra. As empresas estão negociando com 776 motoristas e cobradores que aderiram à paralisação para que o sistema volte a operar normalmente. Na Serra, os ônibus começaram a operar agora, e em Vila Velha devem voltar após horário de almoço. Ao todo, 382 ônibus deixaram de circular, sendo 374 do Transcol e 8 do Seletivo. Com isso, 67 linhas deixaram de operar e outras 11 tiveram sua operação comprometida. Lamentamos mais uma vez a postura do Sindirodoviários, que surpreendeu a população e as empresas ao realizar uma paralisação sem se preocupar em informar os passageiros previamente, como prevê a lei de greve".

- 67 linhas ficaram sem operar (65 Transcol + Seletivo), sendo as linhas:

400

532

557

601

603

604

605

606

607

608

609

610

612

613

614

615

616

617

618

619

621

624

631

633

634

636

650

651

652

654

655

657

658

660

662

669

807

809

811

812

813

817

818

819

820

823

824

826

833

843

844

845

846

847

848

852

854

856

862

869

875

883

884

886

1608 (seletivo)

1610 (seletivo)

- 11 linhas que tiveram sua operação comprometida (9 Transcol + 2 Seletivo):

501

503

504

507

508

516

527

559

585

1801 (seletivo)

1808 (seletivo)