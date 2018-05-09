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Combustível

Afinal, abastecer com álcool ajuda a 'limpar o motor'?

Segundo o engenheiro mecânico Alan Patrick da Silva Siqueira, a medida é parcialmente verdadeira

Publicado em 09 de Maio de 2018 às 12:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2018 às 12:58
Para o engenheiro mecânico Alan Patrick da Silva Siqueira, 36, o álcool não limpa, mas também não suja Crédito: Divulgação
Alguma vez você já deve ter escutado que abastecer o carro com álcool às vezes limpa o motor. Mas será que a afirmativa é verdadeira? Segundo o engenheiro mecânico Alan Patrick da Silva Siqueira, 36, parcialmente.
Alan explicou que tanto a gasolina quanto o álcool podem sujar o motor. O que acontece é que a gasolina não é um combustível puro. É uma mistura de várias substâncias e umas são mais voláteis que outras. Logo, algumas queimam com mais facilidade.
Quando uma parte queima completamente e a outra não, o processo de carbonização acaba gerando algumas cinzas, chamadas de borras, que nada mais são do que carbono.
O álcool pode sujar o motor devido ao processo de filtragem na fabricação. As vezes pode vir com algumas impurezas. Mas, por ser uma substância pura, o processo de queima do combustível é mais limpa, por não descarbonizar. Assim, quando o abastecimento é feito com álcool, o motor acaba eliminando os depósitos causados pela gasolina, por derreter as borras e não acumular novos resíduos de carbono. Mas essa remoção é parcial.
Para Alan, o álcool não limpa, mas também não suja.
O engenheiro mecânico também comentou sobre outros benefícios de abastecer com o álcool. Além de, segundo pesquisas, ser um combustível economicamente mais viável, o álcool é ecologicamente mais correto.
A recomendação é abastecer com o álcool e fazer um trajeto significativo, depois abastecer com gasolina e realizar o mesmo processo; e então tirar uma média de quilômetros por litro rodados. Cada motor tem uma variação de consumo diferente. Depende do trajeto, do pé do motorista ou das condições da via. O álcool é mais viável se o preço for até 75% o da gasolina.
O álcool também é ecologicamente mais correto por ser uma fonte de energia renovável. A gasolina é um combustível fóssil retirado do subsolo, que vem com enxofre e é liberado no ar. O que causa um acúmulo de carbono na atmosfera.
Para manter o motor limpo, Alan deu algumas dicas: usar gasolina de qualidade, utilizar o óleo recomendado para o motor e respeitar o tempo de troca do filtro de ar, já que o ar também tem contaminantes.
 
 

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