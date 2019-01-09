Adolescente é atropelada na saída de show em Guarapari

Ana Luiza Moryama foi atropelada por uma moto após sair de uma festa em Guarapari Crédito: Reprodução | Instagram

A adolescente, identificada como Ana Luiza Moryama, de 17 anos, foi atropelada na madrugada do último domingo (6), após sair de um show, no bairro Muquiçaba, em Guarapari. Ela foi atingida por um motociclista, quando atravessava uma avenida. A menina está internada em estado grave, em um hospital particular, em Cariacica.

Em entrevista ao Gazeta Online, a tia da vítima contou que, por volta das 3 horas da madrugada, Ana Luiza saiu da casa de festa e mandou mensagem para a mãe informando que queria ir embora do show pois estava cansada. "A mãe dela falou por mensagem 'quer que eu vá ai te pegar?', mas ela falou que voltaria com a van. Eles foram com uma van, com amigos, inclusive a mãe de uma das amigas também estava na van, só que ninguém queria ir, todo mundo queria ficar", contou.

Ana Luiza Moryama foi atropelada por uma moto após sair de uma festa em Guarapari Crédito: Reprodução | Instagram

A familiar afirmou que Ana Luiza disse à mãe que esperaria os amigos, dentro da van. "Ela falou 'mãe, não precisa vir me pegar porque eu volto com a van mesmo. Só que eu vou pra van porque eu não quero mais ficar no show. Eu vou deitar, dormir na van e esperar'. A mãe dela disse 'então você entra em contato com a motorista e encontra com ele'".

Neste momento, entre a troca de mensagens com a mãe, a adolescente foi atingida pelo condutor da motocicleta. "Eu acho que ela estava procurando a van e, nessa procura, ela foi atravessar e não viu a moto", contou.

A tia ainda contou que o pai da menina soube que o motociclista, ao atropelar a menina, parou a moto para chamar por socorro. "Ele não estava errado. Ele parou, ele ajudou, ele prestou socorro e ficou lá com ela. Parece que ela que estava distraída", relatou.

Ana Luiza Moryama foi atropelada por uma moto após sair de uma festa em Guarapari Crédito: Reprodução | Facebook

Uma ambulância da casa de show socorreu a vítima e a levou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guarapari. Ao perceber que o caso era mais grave, pois tinha sofrido um traumatismo craniano, ela foi encaminhada na manhã de domingo (6), por volta das 8h, para o Hospital Meridional, em Cariacica, onde passou por uma cirurgia. "Aparentemente ela não teve nenhum machucado grave, mas tinha batido a cabeça", disse a tia.

Nesta terça-feira (8), após a realização de exames, ficou constatado que não havia mais atividade cerebral. "Ontem (segunda-feira) a gente ficou esperançoso, porque a gente achou que ela estava muito mal, mas fizeram um exame e detectaram atividade cerebral. Só que hoje (terça-feira), por volta das 12h30, foi feito um exame e já não tem mais atividade cerebral".

"ELA SAÍA POUCO PARA SE DIVERTIR"

A tia afirma que Ana Luiza não tinha o costume de sair de casa e que a família ficou feliz por ela ter ido se divertir com os amigos no último sábado (5). "Ela era muito caseira, muito estudiosa, muito focada no vestibular de medicina, que ela foi muito bem, inclusive. Então ela saía pouco para se divertir, a gente da família até queria que ela fosse mesmo (no show). Ela estava tão focada em estudos que a gente ficou feliz que ela foi se divertir um pouco".

A familiar ainda disse que a adolescente completaria 18 anos no dia 31 deste mês e o que o maior sonho dela era dar início à faculdade de medicina. "Ela estava na expectativa do vestibular. Ela passou na primeira fase na federal, no Rio de Janeiro, e estava esperando o resultado da segunda fase. Ana Luiza era muito responsável e uma filha maravilhosa. Não era muito de sair, tanto que ela queria voltar. Ela era muito animada".

Para ter forças para passar por um momento tão deliciado e difícil, a família se agarrou na fé. "Ele (o pai) disse que é um homem de muita fé, e disse que enquanto o coração dela estiver batendo ele acredita em um milagre. Ela era uma menina que tinha a vida inteira pela frente", finalizou.